Steinmeier: Mut und Miteinander in Demokratie gute Ratgeber

Aber wenn es anstrengend werde in der Demokratie, dann gebe es «bessere Ratgeber als Wut und Verachtung», warnte Steinmeier. «Auch bessere als diejenigen, die so tun, als gäbe es immer die eine einfache Antwort auf die Fragen der Zukunft. Zu den guten Ratgebern gehören Mut und Miteinander.» Dazu gehöre auch, alle im Blick zu behalten. Steinmeier: «Weiter kommen wir immer nur gemeinsam, und nicht, wenn jeder sich in seine Lebenswelt zurückzieht.»

Er wünsche den Menschen, dass sie nun über die Feiertage die Tür hinter sich zumachen und die Zeit mit ihren Liebsten genießen könnten. Sein Dank gelte zugleich denen, die unterwegs seien, damit «wir alle in Ruhe und behütet feiern können». Er nannte Polizei, Feuerwehr und Bundeswehr. «Oder Sie, in den Kliniken, in den Heimen oder in den Einrichtungen, die sich auch heute um andere Menschen kümmern, um Menschen in seelischer Not, um Menschen ohne Dach überm Kopf! Danke, dass Sie da sind.»