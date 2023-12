Strobl: Härtere Strafen für Angriffe auf Einsatzkräfte

Wieder Geldautomatensprengung: Härtere Strafen gefordert

Die Serie der Geldautomatensprengungen reißt in Hessen nicht ab. Am frühen Samstagmorgen riss eine Explosion an einem Automaten in Neu-Isenburg Anwohner aus dem Schlaf. Justizminister Poseck dringt erneut auf höhere Mindeststrafen, um potenzielle Täter abzuschrecken.