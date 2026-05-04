«Demokratiemonitor 2026»

Studie: Großer Rückhalt für Demokratie - trotz Schwächen

Über Politik wird viel Verdruss laut, manchmal auch Sorge über die Stabilität des demokratischen Systems. Eine großangelegte Befragung kommt zu dem Schluss: Es gibt keinen Grund für Alarmismus.

Wie steht es um die Demokratie in Deutschland? Der «Demokratiemonitor 2026» gibt Antworten. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Wie steht es um die Demokratie in Deutschland? Der «Demokratiemonitor 2026» gibt Antworten. (Symbolbild)

Berlin (dpa) - Die Demokratie hat einer Studie zufolge in Deutschland breiten Rückhalt, auch wenn viele Bürgerinnen und Bürger in der Praxis Schwächen sehen. Dies geht aus dem «Demokratiemonitor 2026» der Bertelsmann Stiftung hervor, den Studienautor Robert Vehrkamp in Berlin vorstellte.

82 Prozent von etwa 5.000 Befragten standen überdurchschnittlich positiv zu den Werten der liberalen Demokratie. «Das ist ein enorm hoher Wert», sagte Vehrkamp. Neun von zehn Befragten standen hinter dem Prinzip von Wahlen. Bei weiteren wichtigen Pfeilern der Demokratie wie Parlament, Regierung, Gewaltenteilung oder Bürgerrechten waren es jeweils gut acht von zehn. Auch Parteien fanden bei 77 Prozent der Befragten Unterstützung.

Praxis kritischer bewertet

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Deutlich anders sieht es laut Studie aber aus, wenn nach dem Funktionieren der Demokratie gefragt wird, der sogenannten Performanz. Da lag der Durchschnittswert bei nur 29 Prozent, wie Vehrkamp sagte.

Auch hier schneiden die Wahlen am besten ab: 65 Prozent der Befragten sind auch mit der Praxis zufrieden. Dass Bürgerrechte gut umgesetzt sind, sagten aber nur 35 Prozent, bei der Gewaltenteilung waren es 34 Prozent, beim Parlament 31 Prozent. Die Parteien in der Praxis kommen auf nur 17 Prozent. In all diesen Kategorien waren die Werte allerdings besser als 2019. Das größte Plus, nämlich jeweils fünf Punkte, verbuchten Parlament und Parteien. 

«Kein Grund zu Alarmismus»

Aus den Ergebnissen schließen Vehrkamp und Co-Autor Michael Koß, dass Kritik an Schwächen der Demokratie deren grundsätzliche Akzeptanz nicht untergräbt. «Die meisten Menschen in Deutschland schätzen die Demokratie auch dann, wenn sie in der Praxis nicht perfekt funktioniert.» Die Wahrnehmung von Defiziten sei kein Grund für Alarmismus, heißt es in der Studie. 

«Zu einem Problem werden geringe Zufriedenheitswerte erst dann, wenn sie auch die Legitimität der Demokratie als solcher beschädigen», erläuterte Vehrkamp. «Das ist aber nach den Ergebnissen unserer Studie in Deutschland noch nicht einmal ansatzweise der Fall.»

Der Bundestag hat wie die übrigen Institutionen der Demokratie in Deutschland viel Unterstützung - zumindest im Prinzip. (Symbolbild) Foto: Hannes P. Albert/dpa
Der Bundestag hat wie die übrigen Institutionen der Demokratie in Deutschland viel Unterstützung - zumindest im Prinzip. (Symbolbild)

Anstrengungen für ein besseres Funktionieren der Demokratie seien trotzdem keinesfalls überflüssig - die Ergebnisse seien kein «demokratiepolitisches Ruhekissen», schreiben die Autoren. «Aber als Zeichen für die Stabilität und Resilienz unserer Demokratie sollten sie auch nicht übersehen, unterschätzt oder kleingeredet werden.»

Komplexe Studie

Für den «Demokratiemonitor 2026» wurden nach Angaben der Autoren zwischen 2019 und 2025 sechsmal jeweils mehr als 5.000 Menschen befragt. Mit 72 Fragen wurden acht Kategorien auf die grundsätzliche Unterstützung sowie auf die Zufriedenheit mit der Praxis abgeklopft: Wahlen, Öffentlichkeit - gemeint sind vor allem Meinungs- und Pressefreiheit -, Parlament, Regierung, Gewaltenteilung, Bürgerrechte, Partizipation - gemeint ist politisches Engagement jenseits von Wahlen - und Parteien. 

Die Befragten konnten ihre Zufriedenheit auf einer Skala von eins (stimme überhaupt nicht zu) bis sieben (stimme voll und ganz zu) einordnen. Für die genannten Unterstützungswerte wurden die Werte fünf bis sieben der Skala zusammengezogen. 

Nur in einer Kategorie geht es abwärts

Die Forscher errechneten auch Gesamtwerte aus den Antworten zur grundsätzlichen Unterstützung («Legitimität») und zur Praxis («Performanz»). Daraus ergeben sich folgende Unterstützungswerte: Wahlen 78 Prozent (plus drei Punkte im Vergleich zu 2019); Bürgerrechte 58 Prozent (plus 1); Gewaltenteilung 58 Prozent (plus 4); Öffentlichkeit 57 Prozent (plus 1); Parlament 57 (plus 4); Regierung 52 (plus 2); Parteien 47 Prozent (plus 5); und Partizipation 47 Prozent (minus 1).

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Studie: Demokratie unter Druck – weltweit mehr Autokratien
Länder-Analyse

Studie: Demokratie unter Druck – weltweit mehr Autokratien

Unter 137 Staaten wird eine Mehrheit inzwischen autokratisch regiert, Freiheitsrechte sind eingeschränkt, Repressionen nehmen zu. Die USA sind nicht Teil der Studie, werden aber mit Sorge beobachtet.

26.03.2026

Studie: Weniger Rückhalt für die Energiewende
Klimaschutz

Studie: Weniger Rückhalt für die Energiewende

Fossile Energieträger wie Kohle und Gas sollen in Deutschland schrittweise durch erneuerbare Energien ersetzt werden - für mehr Klimaschutz. Doch in der Bevölkerung gibt es Skepsis.

11.02.2026

Studie: Haushalte werden wichtiger für Stromnetz-Stabilität
Stromversorgung

Studie: Haushalte werden wichtiger für Stromnetz-Stabilität

Große Konzerne kümmern sich um die Stromversorgung. Doch auch der einzelne muss etwas tun. Denn ob die Energiewende gelingt, entscheidet sich laut einer Studie auch in den Haushalten.

27.05.2025

Studie: Neuntklässler sind unzufriedener mit der Demokratie
Gesellschaft

Studie: Neuntklässler sind unzufriedener mit der Demokratie

Grundsätzlich halten die meisten Schülerinnen und Schüler die Demokratie für eine gute Sache. Die aktuelle Politik sehr aber immer mehr junge Menschen kritisch, wie eine Studie zeigt.

11.04.2025

Habeck: «Unsere Demokratie steht unter Druck»
Neujahrsansprache

Habeck: «Unsere Demokratie steht unter Druck»

Der Kanzlerkandidat der Grünen sieht die Stabilität Deutschlands von vielen Seiten bedroht. In seiner Neujahrsansprache ruft er zur Stärkung Europas auf.

31.12.2024