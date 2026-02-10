Unfall im Sauerland

Sturz bei Radtour mit Kanzler: Charlotte Merz in Klinik

Nach einem Sturz bei einer Radtour mit ihrem Mann Friedrich Merz musste Charlotte Merz ins Krankenhaus. Warum sie Glück hatte und schnell wieder entlassen wurde.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und seine Frau Charlotte (Archivfoto) Foto: Christoph Reichwein/dpa
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und seine Frau Charlotte (Archivfoto)

Arnsberg (dpa) - Kanzlergattin Charlotte Merz ist bei einer Radtour mit ihrem Mann Friedrich Merz im sauerländischen Arnsberg gestürzt. Daraufhin kam sie am Samstagnachmittag ins Krankenhaus. Das bestätigte eine Regierungssprecherin auf dpa-Anfrage.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Auch weil sie von einem Helm geschützt war, hat sie keine gravierenden Verletzungen davongetragen und wurde nach kurzer Beobachtung wieder entlassen», sagte die Sprecherin. Sie betonte: «Der Bundeskanzler selbst war stets an ihrer Seite.»

Friedrich Merz startete am Tag danach erneut zu einer Radtour und machte am Sonntag einen Stopp in einem Café an der Ruhr in seinem Heimatort Arnsberg.

«Er wollte eigentlich nur in Ruhe ein Bier trinken, was er auch getan hat», berichtete der Gastronom gegenüber der «Westfalenpost». Es seien aber immer wieder Gäste gekommen, die ein Foto mit dem Kanzler haben wollten. Bei Facebook lud das Café das Selfie eines Kellners mit Merz hoch.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Heimspiel für Bundeskanzler Friedrich Merz in Heddesheim
Vor Landtagswahl

Heimspiel für Bundeskanzler Friedrich Merz in Heddesheim

Kanzler Merz besucht Heddesheim und wirbt für CDU-Parteikollegen Hagel und Schneider – mit klaren Worten zur Zukunft von Deutschland. Warum sich Europa von den USA emanzipieren muss.

16.01.2026

Traditionelles Fest bei Merz – wichteln gegen Päckchenflut
Festtage

Traditionelles Fest bei Merz – wichteln gegen Päckchenflut

Es ist das erste Weihnachtsfest als Kanzler. Nach den Krisentreffen der vergangenen Wochen zum Krieg in der Ukraine hofft der CDU-Chef auf entspannende Feiertage. Wie feiert der Bundeskanzler?

22.12.2025

Was man über Friedrich Merz wissen sollte
Regierungsbildung

Was man über Friedrich Merz wissen sollte

Lange galt der Sauerländer als politisch abgeschrieben. Doch zäh hat sich Friedrich Merz auf die große Bühne zurückgekämpft. Die Wahl zum Kanzler dürfte auch eine Genugtuung für den 69-Jährigen sein.

06.05.2025

Merz, Paluch oder Ernst: Wer wird die nächste Kanzlergattin?
Potenzielle Kanzlergattinnen

Merz, Paluch oder Ernst: Wer wird die nächste Kanzlergattin?

Nach den Umfragen zur Bundestagswahl hat CDU-Parteichef Merz gute Chancen, Kanzler zu werden - seine Frau wäre dann Kanzlergattin. Oder trifft es doch die Partnerinnen von Scholz oder Habeck?

12.02.2025

Charlotte Merz: Unsere Ehe ist gleichberechtigt organisiert
Wahlkampf

Charlotte Merz: Unsere Ehe ist gleichberechtigt organisiert

Hat Friedrich Merz ein überholtes Frauenbild? Seine Frau hält solche Berichte für absurd.

02.02.2025