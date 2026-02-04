Misstrauensvotum

Höcke scheitert mit Sturzversuch gegen Ministerpräsidenten

Aufatmen in der Thüringer Regierung: Nach dem Entzug seines Doktortitels übersteht CDU-Ministerpräsident Voigt ein Misstrauensvotum. Ein Angriff von AfD-Fraktionschef Höcke scheitert.

AfD-Fraktionschef Björn Höcke scheitert mit einem Misstrauensvotum im Thüringer Landtag. Foto: Martin Schutt/dpa
AfD-Fraktionschef Björn Höcke scheitert mit einem Misstrauensvotum im Thüringer Landtag.

Erfurt (dpa) - Nach der Aberkennung seines Doktortitels hat Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) ein von der AfD losgetretenes Misstrauensvotum überstanden. AfD-Fraktionschef Björn Höcke trat dabei selbst als Kandidat für den Posten des Regierungschefs an - und scheiterte im Landtag in Erfurt deutlich. Es ist innerhalb von fünf Jahren bereits das zweite Misstrauensvotum, das die AfD erfolglos gegen einen Thüringer Regierungschef startete.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Höcke erhielt in einer geheimen Abstimmung 33 Ja-Stimmen, eine mehr als die AfD hat, die im Landtag mit 32 Abgeordneten die größte Fraktion stellt. 51 Abgeordnete stimmten mit Nein, es gab eine Enthaltung. Da die Koalition nur 44 Stimmen hat, müssen auch Linke-Abgeordnete wie angekündigt gegen den AfD-Rechtsaußen gestimmt haben. Für einen Sturz von Voigt wäre eine absolute Mehrheit von 45 Stimmen nötig gewesen. Der 48-Jährige, der seit Ende 2024 Deutschlands einzige Brombeer-Koalition führt, bleibt damit im Amt.

Erst Rücktrittsforderung und dann Misstrauensvotum

Auslöser für den Misstrauensantrag war eine Entscheidung der Technischen Universität (TU) Chemnitz, Voigt den Doktortitel wegen Mängel in seiner Dissertation zu entziehen. «Ich halte die Entscheidung der TU Chemnitz für falsch und deswegen gehe ich als Privatperson dagegen vor», bekräftigte Voigt in einer Rede im Landtag. Er hatte der TU Chemnitz bereits zuvor vorgeworfen, Bewertungskriterien im laufenden Verfahren geändert zu haben. 

Höcke hatte nach dem Entzug der Doktorwürde Voigts Rücktritt gefordert - dann beantragte seine Fraktion das Misstrauensvotum. Der AfD-Partei- und Fraktionschef begründete den Antrag in seiner Rede im Landtag mit einem Vertrauensverlust des Regierungschefs. «Es geht um Vertrauen und es geht um Glaubwürdigkeit.» Höcke verwies auf andere Politiker, die nach Plagiatsvorwürfen in ihrer Doktorarbeit zurückgetreten seien - er nannte unter anderem die ehemaligen Bundesminister Karl-Theodor zu Guttenberg und Annette Schavan.

«Showveranstaltung», «Schmierentheater»

Vertreter der Brombeer-Koalition aus CDU, BSW und SPD kritisierten das Agieren der AfD im Landtag als «Showveranstaltung» oder «Schmierentheater». CDU-Fraktionschef Andreas Bühl warf Höcke vor, das Misstrauensvotum zur Bühne für sich selbst zu machen. «Sie verlangen Macht, ohne dass sie dieses Land zusammenhalten können.» Im Landtag bleiben durch das Agieren der AfD wichtige Beratungen und Entscheidungen auf der Strecke, sagte BSW-Fraktionschef Frank Augsten. Seine Fraktion sei es leid, «sich ständig mit ihren durchsichtigen Showeinlagen auseinanderzusetzen.» Der Fraktionsvorsitzende der Linken, Christian Schaft, warf der AfD vor, das Vertrauen in Institutionen und die Demokratie zu untergraben.

Höcke scheiterte schon einmal vor fast fünf Jahren

Der Landesverfassung zufolge kann das Parlament dem Ministerpräsidenten «das Misstrauen nur dadurch aussprechen, dass er mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen Nachfolger wählt». Auf dem Wahlzettel stand nur Höcke. Der AfD-Rechtsaußen war bei einem Misstrauensvotum seiner Fraktion bereits 2021 gegen den damaligen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) gescheitert. 

Im Thüringer Landtag bestehen schwierige Mehrheitsverhältnisse mit einem Patt zwischen Koalition und Opposition. Voigts Brombeer-Koalition verfügt über 44 von 88 Stimmen. Die Thüringer AfD wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und beobachtet.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kompromisssuche: Wählt Thüringens Linke CDU-Chef Voigt?
Ministerpräsidentenwahl

Kompromisssuche: Wählt Thüringens Linke CDU-Chef Voigt?

Die Koalition von CDU, BSW und SPD in Thüringen steht - doch bei der Ministerpräsidentenwahl am Donnerstag fehlt ihr in den ersten Durchgängen eine Stimme. Nun gibt es ein Angebot an die Linke.

10.12.2024

Ein Geschichtslehrer besiegte Höcke in Ostthüringen
Landtagswahl

Ein Geschichtslehrer besiegte Höcke in Ostthüringen

Erneut scheitert der von seinen Anhängern umjubelte AfD-Rechtsaußen Björn Höcke bei der Direktwahl. Gewonnen hat ein Ostthüringer Geschichtslehrer. Dabei hatte Höcke extra den Wahlkreis gewechselt.

02.09.2024

Björn Höcke will zu Sondierungsgesprächen einladen
Landtagswahl

Björn Höcke will zu Sondierungsgesprächen einladen

Mit der AfD von Björn Höcke will keine der in den Landtag gewählten Parteien koalieren. Trotzdem möchte der 52-Jährige zu Gesprächen über eine Regierungsbildung einladen. Chancen hat ein anderer.

01.09.2024

Anklage gegen Björn Höcke erweitert
Prozess in Halle

Anklage gegen Björn Höcke erweitert

Thüringens AfD-Landespartei- und Fraktionschef Björn Höcke steht in der kommenden Woche in Halle vor Gericht. Es geht um den Vorwurf des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

16.04.2024

Landtag in Erfurt

Tabubruch: CDU beschließt mit AfD Steuersenkung in Thüringen

Es kommt wie erwartet: CDU, AfD und FDP setzen in Thüringen eine niedrigere Grundsteuer durch - als Opposition. Die Aufregung im Landtag ist groß, weil die AfD die entscheidenden Stimmen liefert.

14.09.2023