«Unser ganzes Glück»: Jens Spahn ist Vater geworden
Unions-Fraktionschef Jens Spahn und sein Ehemann Daniel Funke sind Eltern geworden. In den USA kam ihr Sohn Georg zur Welt - ausgetragen von einer Leihmutter.
Berlin (dpa) - Unions-Fraktionschef Jens Spahn und sein Ehemann Daniel Funke sind Eltern geworden. Ihr Sohn Georg kam in den USA zur Welt und wurde von einer Leihmutter geboren, wie Spahn der «Bild» bestätigte. «Mein Mann ist Papa geworden, und ich mit ihm. Georg ist unser ganzes Glück. Dieses Gefühl lässt sich kaum in Worte fassen», sagte Spahn der Zeitung.