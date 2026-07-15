Sohn per Leihmutter geboren

«Unser ganzes Glück»: Jens Spahn ist Vater geworden

Unions-Fraktionschef Jens Spahn und sein Ehemann Daniel Funke sind Eltern geworden. In den USA kam ihr Sohn Georg zur Welt - ausgetragen von einer Leihmutter.

CDU-Politiker Spahn und sein Mann sind nun Väter. (Archivbild) Foto: Carsten Koall/dpa
CDU-Politiker Spahn und sein Mann sind nun Väter. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Unions-Fraktionschef Jens Spahn und sein Ehemann Daniel Funke sind Eltern geworden. Ihr Sohn Georg kam in den USA zur Welt und wurde von einer Leihmutter geboren, wie Spahn der «Bild» bestätigte. «Mein Mann ist Papa geworden, und ich mit ihm. Georg ist unser ganzes Glück. Dieses Gefühl lässt sich kaum in Worte fassen», sagte Spahn der Zeitung.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Spahn bleibt Fraktionschef - Verluste bei Wiederwahl
CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Spahn bleibt Fraktionschef - Verluste bei Wiederwahl

Sein Start als Fraktionschef war holprig, inzwischen hat sich Jens Spahn aber gefangen. Bei seiner Wiederwahl erhält er ein einigermaßen stabiles Ergebnis.

05.05.2026

Spahn als Fraktionschef der Union wiedergewählt

05.05.2026

Spahn: Wird mit Reichinnek nicht besser als mit Honecker
CDU-Parteitag

Spahn: Wird mit Reichinnek nicht besser als mit Honecker

Die CDU hat die Zusammenarbeit mit AfD und Linke 2018 per Parteitagsbeschluss ausgeschlossen. Hält die Mauer in beide Richtung? Fraktionschef Spahn macht dazu deutliche eine Ansage.

21.02.2026

Ex-Ministerpräsident Bouffier kritisiert Spahn scharf
Gegen CDU-Fraktionschef

Ex-Ministerpräsident Bouffier kritisiert Spahn scharf

Ex-CDU-Vize Volker Bouffier zeigt sich enttäuscht von Jens Spahn und bemängelt die Kommunikation vor wichtigen Entscheidungen. In Bezug auf die AfD spricht er eine Warnung aus.

30.12.2025

Bundestag

Kreise: Merz will Spahn als Fraktionschef vorschlagen

28.04.2025