Kirchen in Starnberg

Unternehmer will Familien mit Prämie zu Kindertaufe bewegen

Auch im katholisch geprägten Bayern sinkt die Zahl der Kirchenmitglieder. Ein Mann in einer wohlhabenden Gegend will mit einer speziellen Idee dagegen vorgehen.

Von der Prämie sollen junge Familien in den Kirchengemeinden in Starnberg profitieren. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa
Von der Prämie sollen junge Familien in den Kirchengemeinden in Starnberg profitieren. (Symbolbild)

Starnberg (dpa) - Mit einer Prämie von 500 Euro will ein Unternehmer in Starnberg Familien zur Taufe ihrer Kinder bewegen. «Meine acht Kinder sind alle getauft. Ich habe mit jemandem aus dem Gemeinderat gesprochen. Er sagte, es habe in den letzten Monaten nur wenige Taufen gegeben. Da dachte ich mir: "Wie soll es denn in Zukunft weitergehen?"», sagte Peter Löw der «Bild». «Wenn ein kleiner Beitrag dazu führt, dass Eltern einen kleinen Schubs bekommen und sich für die Taufe entscheiden, dann ist das doch etwas Schönes.» Zuvor hatten mehrere Medien über die Aktion namens «Starnberger Schutzengel» berichtet.

Gläubige kaufen? So will es der Pfarrer nicht verstanden wissen

Der Unternehmer sprach in einer Mitteilung von einem «Zeichen der Verbundenheit mit der christlichen Gemeinschaft vor Ort». Als Kopfprämie für katholische Täuflinge will der Starnberger Stadtpfarrer Andreas Jall die Aktion jedenfalls nicht verstanden wissen. «Wir haben nichts davon», sagte Jall der «Süddeutschen Zeitung». Es solle «nicht so rüberkommen, dass wir hier Gläubige einkaufen». Dem «Münchner Merkur» sagte der Stadtpfarrer, er finde die Aktion «toll, weil ich weiß, wie teuer das Leben hier sein kann».

Löw, der nach eigenen Angaben unter anderem mit Immobilien sein Geld verdient, teilte mit, durch die Aktion werde «für die ersten 40 Täuflinge bis Ende 2026» der «Grundstein für ein behütetes Aufwachsen» gelegt. Ausgezahlt werden sollen die 500 Euro an Familien, deren Täuflinge nicht älter als drei Jahre und in der katholischen Pfarreiengemeinschaft Starnberg gemeldet sind. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

«Am Ende des Jahres werden wir uns anschauen, ob die Aktion sinnvoll war oder nicht», sagte Löw der «Bild». Bei den Taufen gebe es für die Familien nicht nur Geld, sondern auch ein Stofftier und ein Evangelium.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Katholische Kirchengemeinden im Odenwald: Drei Kirchen werden abgegeben
Pastoraler Weg

Katholische Kirchengemeinden im Odenwald: Drei Kirchen werden abgegeben

Die Pfarrgemeinden Überwald und Abtsteinach sollen eine gemeinsame Pfarrei werden. Drei Kirchen in Birkenau, Abtsteinach und Wald-Michelbach müssen aufgegeben werden. Doch es gibt auch positive Nachrichten.

04.11.2025

Aktion «Freie Gehwege» soll Kommunen zum Handeln bewegen
Mitmach-Aktion

Aktion «Freie Gehwege» soll Kommunen zum Handeln bewegen

Rollstuhl, Kinderwagen, Einkaufstrolley – oft bleibt wegen geparkten Autos auf Gehwegen kaum Platz. Über eine Mitmach-Aktion können Menschen nun Orte melden, an denen das Durchkommen erschwert wird.

19.10.2025

Evangelische Kirche verschickt Post gegen Einsamkeit
Lebenshilfe

Evangelische Kirche verschickt Post gegen Einsamkeit

«Du bist nicht allein allein» heißt eine der Aktion der evangelischen Kirche. 800.000 Haushalte werden angeschrieben, Kirchen hängen Banner auf - und organisieren Begegnungen.

03.06.2025

"Wir können nicht an allen Gebäuden festhalten"
Kirchengemeinden in der Region fusionieren

"Wir können nicht an allen Gebäuden festhalten"

In Zukunft sollen die katholischen Kirchengemeinden im Überwald, Abtsteinach und Teilen von Birkenau und Gorxheimertal zusammengelegt werden. Nicht alle Gebäude bleiben bestehen.

11.02.2025

Sparpläne der Kirche

Aktion gegen das Verschwinden der Kirchen auf dem Land

Die Sparpläne der Kirchen sind längst bekannt, was das im Einzelnen bedeuten könnte, kommt nun aber bei vielen Gemeinden erst an. Einige kämpfen gegen das Verschwinden von Dorfkirchen.

25.06.2023