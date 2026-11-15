Van der Bellen ruft am Volkstrauertag zu Mitgefühl auf

Berlin (dpa) - Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat dazu aufgerufen, aus den Millionen Toten beider Weltkriege die richtigen Lehren für eine menschliche Welt heute zu ziehen. «Die nachfolgenden Generationen tragen keine persönliche Schuld an den Verbrechen ihrer Vorfahren», sagte er in der zentralen Gedenkstunde zum Volkstrauertag im Bundestag. «Aber daraus folgt nicht, dass die Vergangenheit uns nichts angeht. Im Gegenteil, wir sind dafür verantwortlich, was wir aus ihr lernen, welche Haltung wir einnehmen, wie wir Menschen heute beistehen, welcher Zukunft wir den Weg ebnen.»

Bei der Veranstaltung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge forderte Van der Bellen, Mitgefühl und Menschlichkeit zu verteidigen: «Lassen wir nicht zu, dass unser Zivilisationsfirnis dünner wird.» Man dürfe es nicht zulassen, dass aus Verschiedenheit Verachtung und aus Verachtung Gewalt werde. «Sorgen wir dafür, dass unsere Heimat Europa ein Ort bleibt, an dem Menschen in Frieden, Freiheit und Würde leben können. Nicht nur für uns, sondern für diejenigen, die nach uns kommen.»

Gedenken nicht nur an die Gefallenen beider Weltkriege

Am Volkstrauertag gedenkt Deutschland der Millionen Toten beider Weltkriege und der Opfer des Nationalsozialismus. In das Gedenken einbezogen sind auch die Menschen, die in der NS-Zeit wegen ihrer geschlechtlichen oder sexuellen Identität verfolgt und getötet wurden. Zudem wird der Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr sowie der Polizistinnen und Polizisten gedacht, die im Einsatz ihr Leben verloren haben. Für sie alle sprach Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Totengedenken.

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Foto: Carsten Koall/dpa Vor der Gedenkstunde im Bundestag legten die Spitzen der Verfassungsorgane und Österreichs Präsident Van der Bellen Kränze in der Neuen Wache nieder

Der Volkstrauertag wird jährlich zwei Sonntage vor dem ersten Advent mit zahlreichen Gottesdiensten, Kranzniederlegungen und Gedenkstunden in ganz Deutschland begangen.

An der Gedenkstunde im Reichstagsgebäude nahmen die Spitzen der fünf Verfassungsorgane mit Ausnahme von Kanzler Friedrich Merz (CDU) teil. Die Bundesregierung war durch Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) vertreten. Vor dem Gedenken um Bundestag hatten die Spitzenvertreter des Staates Kränze in der Neuen Wache niedergelegt. Sie ist Deutschlands zentrale Gedenkstätte für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.

Mitgefühl ist keine Schwäche

Van der Bellen betonte, man könne nicht ungeschehen machen, was Menschen anderen Menschen angetan haben. «Wir können die Toten nicht mehr schützen, aber wir müssen die Lebenden schützen. Wir können vergangenes Unrecht nicht ungeschehen machen, aber wir können und müssen gegen das Unrecht auftreten, das heute geschieht.»

Der österreichische Präsident rief dazu auf, nicht abzustumpfen «in einer Zeit, in der uns Algorithmen im Sekundentakt mit Leid und Wahnsinn aus jedem Winkel der Welt zudröhnen». Manche, die sich heute als globale Meinungsbildner gefielen, hielten Empathie für eine fundamentale Schwäche der westlichen Zivilisation. «Aber Mitgefühl ist keine Schwäche, es ist eine Stärke des Menschen, es ist das Fundament der Humanität.»

Appelle zur Verteidigung von Frieden und Demokratie

Pistorius rief in einer Gedenkstunde am Ehrenmal der Bundeswehr dazu auf, den Frieden zu verteidigen. Dieser sei nicht selbstverständlich. «Er ist ein zerbrechliches Gut, ein Gut, dessen Wert wir uns angesichts der vielen Krisen und Konflikte auf der Welt jeden Tag bewusst sein sollte. Und der Frieden ist ein Gut, das wir deshalb schützen müssen, nicht nur heute.»