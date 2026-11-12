Rettungskräfte im Einsatz

Verdächtiger Brief in Gießener Synagoge - Feuerwehr prüft

Ein verdächtiger Brief führt zur Räumung der Gießener Synagoge. Feuerwehr und Polizei prüfen nun das Schriftstück.

Die Synagoge wurde weiträumig abgesperrt. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Die Synagoge wurde weiträumig abgesperrt. (Symbolbild)

Gießen (dpa) - Wegen eines verdächtigen Briefs ist die Gießener Synagoge geräumt worden. Die Feuerwehr untersuche das Schriftstück aktuell auf mögliche Gefahren hin, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor hatte der Hessische Rundfunk darüber berichtet. Mehrere Menschen seien aus dem Gebäude gebracht worden, sie würden nun ebenfalls untersucht, sagte der Sprecher. Zum Inhalt des Briefs machte er zunächst keine näheren Angaben. Ein Gebiet rund um die Synagoge in der Gießener Innenstadt wurde abgesperrt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Räumung in Gießen: Poseck kritisiert Besetzer scharf
Nach Polizeieinsatz

Räumung in Gießen: Poseck kritisiert Besetzer scharf

Scharfe Worte von Innenminister Poseck: Nach der Räumung eines besetzten Unigebäudes in Gießen nennt der CDU-Politiker das Vorgehen der Aktivisten «verantwortungslos».

14.07.2026

Feuer vor Synagoge: Verdächtiger in Klinik untergebracht
Brände

Feuer vor Synagoge: Verdächtiger in Klinik untergebracht

Ein Mann soll Container vor eine Synagoge geschoben und angezündet haben. Ein Gericht ordnete nun seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Was sagen die Ermittler zum Motiv?

14.01.2026

Feuer vor Synagoge in Gießen - Verdächtiger festgenommen
Brände

Feuer vor Synagoge in Gießen - Verdächtiger festgenommen

Vor der Synagoge brennen am Abend Mülltonnen. Streifenwagen fahren zum Brandort - und nehmen dort einen Tatverdächtigen fest.

13.01.2026

Ermittlungen

30-Jähriger vermutlich getötet: Verdächtiger festgenommen

17.09.2023

Verdächtiger

Mann zwei Jahre nach Brandanschlag auf Synagoge verhaftet

Ein Mann legt einen Brandsatz an der Synagoge in Ulm ab, zündet ihn an und flieht. Schnell kann die Feuerwehr das Feuer löschen, aber die Angst bei Jüdinnen und Juden wächst. Die Politik zeigt sich bestürzt. Nun könnte der mutmaßliche Brandstifter gefasst worden sein.

03.07.2023