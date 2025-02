Flugverkehr

Verdi ruft an zwei großen NRW-Flughäfen zu Warnstreiks auf

Wer am Montag in Köln oder Düsseldorf den Flieger nehmen will, sollte am Wochenende wachsam die Nachrichten aus den Flughäfen verfolgen. Verdi ruft zu Arbeitsniederlegungen auf.