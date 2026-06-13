(Pseudo-)Religiös und rechts

Verfassungsschutz: Christliche Influencer haben AfD-Kontakte

Christliche Influencer mischen religiöse Symbolik teils mit Verschwörungstheorien – und suchen gezielt Kontakt zur AfD. Was der Verfassungsschutz dazu sagt.

Mehr Details zu christlichen Influencern, bei denen der Verfassungsschutz Handlungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, erkennt, gibt die Bundesregierung nicht preis. Sie begründet dies unter anderem damit, dass dies zu «Abwehrstrategien» führen und dadurch die Erkenntnisgewinnung erschweren könnte. (Symbolbild) Foto: Oliver Berg/dpa
Mehr Details zu christlichen Influencern, bei denen der Verfassungsschutz Handlungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, erkennt, gibt die Bundesregierung nicht preis. Sie begründet dies unter anderem damit, dass dies zu «Abwehrstrategien» führen und dadurch die Erkenntnisgewinnung erschweren könnte. (Symbolbild)

Berlin (dpa) - Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat Akteure und Gruppierungen im Blick, die mit christlich-religiösem Anstrich extremistische Ideologie zu verbreiten suchen. Wie die Bundesregierung in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen ausführt, greifen diese «im Zuge ihrer Agitation (pseudo-)christliche Motive und Diskurse» auf und adaptierten diese, «um insbesondere Äußerungen oder Verhaltensweisen, die gegen einzelne gesellschaftliche Gruppen gerichtet sind, sowie in Teilen extremistische Verschwörungserzählungen ideologisch zu untermauern». Insofern richte sich ihr Handeln gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung. 

Einzelne dieser Akteure seien in sozialen Medien als Influencerinnen und Influencer aktiv. In der Antwort der Bundesregierung heißt es, teilweise seien in diesem Personenkreis «Kontakte und Vernetzungsbestrebungen in politische Milieus im In- und Ausland wie gegenüber Mitgliedern der Partei Alternative für Deutschland (AfD)» festzustellen.

Die Abgeordnete Marlene Schönberger (Grüne) sagt: «Dass bereits unsere Anfrage auf spürbaren Gegenwind aus extrem rechten Kreisen gestoßen ist, zeigt, wie empfindlich die Szene auf kritische Nachfragen reagiert.» Foto: Malin Wunderlich/dpa
Die Abgeordnete Marlene Schönberger (Grüne) sagt: «Dass bereits unsere Anfrage auf spürbaren Gegenwind aus extrem rechten Kreisen gestoßen ist, zeigt, wie empfindlich die Szene auf kritische Nachfragen reagiert.»

Grünen-Politikerin sieht kein Problem mit den großen Kirchen - im Gegenteil

Rechtsextreme Akteure nutzten religiös aufgeladene Bilder und Erzählungen, um speziell junge Menschen zu ködern, wie nun auch die Bundesregierung bestätigt habe, sagt die Grünen-Innenpolitikerin, Marlene Schönberger. «Sogenannte Christfluencer mit Bezügen zur AfD und der MAGA-Bewegung verschmelzen rechtsextreme Ideologie, christlich aufgeladene Symbolik und Verschwörungstheorien.» 

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Lamya Kaddor, Beauftragte der Grünen-Fraktion für Religionspolitik, sagt, vor dem Hintergrund der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den großen Kirchen sei für sie klar: «Die Bundesregierung muss der Instrumentalisierung christlicher Symbolik und Narrative durch Rechtsextreme mehr Aufmerksamkeit widmen.»

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