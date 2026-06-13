Verfassungsschutz: Christliche Influencer haben AfD-Kontakte

Berlin (dpa) - Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat Akteure und Gruppierungen im Blick, die mit christlich-religiösem Anstrich extremistische Ideologie zu verbreiten suchen. Wie die Bundesregierung in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen ausführt, greifen diese «im Zuge ihrer Agitation (pseudo-)christliche Motive und Diskurse» auf und adaptierten diese, «um insbesondere Äußerungen oder Verhaltensweisen, die gegen einzelne gesellschaftliche Gruppen gerichtet sind, sowie in Teilen extremistische Verschwörungserzählungen ideologisch zu untermauern». Insofern richte sich ihr Handeln gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung.

Einzelne dieser Akteure seien in sozialen Medien als Influencerinnen und Influencer aktiv. In der Antwort der Bundesregierung heißt es, teilweise seien in diesem Personenkreis «Kontakte und Vernetzungsbestrebungen in politische Milieus im In- und Ausland wie gegenüber Mitgliedern der Partei Alternative für Deutschland (AfD)» festzustellen.

Foto: Malin Wunderlich/dpa Die Abgeordnete Marlene Schönberger (Grüne) sagt: «Dass bereits unsere Anfrage auf spürbaren Gegenwind aus extrem rechten Kreisen gestoßen ist, zeigt, wie empfindlich die Szene auf kritische Nachfragen reagiert.»

Grünen-Politikerin sieht kein Problem mit den großen Kirchen - im Gegenteil

Rechtsextreme Akteure nutzten religiös aufgeladene Bilder und Erzählungen, um speziell junge Menschen zu ködern, wie nun auch die Bundesregierung bestätigt habe, sagt die Grünen-Innenpolitikerin, Marlene Schönberger. «Sogenannte Christfluencer mit Bezügen zur AfD und der MAGA-Bewegung verschmelzen rechtsextreme Ideologie, christlich aufgeladene Symbolik und Verschwörungstheorien.»

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