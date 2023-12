Wachsender Antisemitismus: Israels Botschafter schlägt Alarm

Prosor forderte, in den Schulen anzusetzen und Bildungslücken zu schließen, was Israel angeht. «Wir haben ein echtes Problem bei Jugendlichen. Je jünger die Leute sind, desto mehr fremdeln sie gegenüber Israel», sagte er der dpa. «Wir haben da eine Aufgabe, wir müssen für bessere Bildung über Israel sorgen, etwa an den Schulen.»

Man müsse sich fragen, in welcher Wirklichkeit, in welcher Gesellschaft und in welchem Land man eigentlich leben wolle, sagte Prosor. «In einem Land, in dem Polizisten Kindergärten beschützen müssen? In einem Land, in dem jüdische Schulen Tag und Nacht geschützt werden müssen? In einem Land, in dem Davidsterne auf Häuser gesprüht werden, in denen Juden leben?», fragte er. «Das kann man nicht als normal ansehen.»