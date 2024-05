Antisemitismus in Hessen: 143 Straftaten gezählt

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen sind nach dem Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 insgesamt 143 antisemitische Straftaten registriert worden. «Der Antisemitismus ist seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel wieder erschreckend sichtbar geworden», erklärte Innenminister Roman Poseck (CDU) auf dpa-Anfrage. Im vergangenen Jahr wurden laut Innenministerium insgesamt 347 antisemitische Straftaten registriert; ein Anstieg um 224 Prozent zum Vorjahr. Das sei eine besorgniserregende Entwicklung, sagte Poseck. Vor dem Hintergrund der «Kampfhandlungen im Nahen Osten» stünden demnach sogar 1000 Straftaten zu Buche.

Poseck forderte zudem strengere Vorschriften: «Die öffentliche und fortgesetzte Leugnung des Existenzrechts Israels auf unseren Straßen - auch durch die Parole «From the River to the sea» - muss ein Ende haben.» Diese Parole sei Ausdruck einer antisemitischen Grundeinstellung.