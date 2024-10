Mindestens 235 antisemitische Straftaten seit 7. Oktober

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen wurden seit dem Überfall der Terror-Organisation Hamas auf Israel vor einem Jahr mindestens 235 antisemitische Straftaten erfasst. Das teilte das Innenministerium in Wiesbaden mit. So wurden alleine im vergangenen Jahr seit den Terrorangriffen am 7. Oktober 143 solcher Delikte registriert. In den ersten acht Monaten dieses Jahres waren es demnach weitere 92 judenfeindliche Straftaten.