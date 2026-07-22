Statistisches Bundesamt

Weniger Frauen schließen Habilitation ab

Humanmedizin bleibt Spitzenreiter bei Habilitationen. Doch nur jede dritte Habilitierte ist weiblich. In einem anderen Bereich sind die Zahlen noch niedriger.

Das Statistische Bundesamt hat Zahlen zu den Habilitationen an deutschen Hochschulen veröffentlicht. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Das Statistische Bundesamt hat Zahlen zu den Habilitationen an deutschen Hochschulen veröffentlicht. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa) - Weniger Frauen haben vergangenes Jahr in Deutschland ihre Habilitation abgeschlossen. Die Zahl der weiblichen Habilitierten sank gegenüber dem Vorjahr um 2,5 Prozent auf 554, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Die Zahl der männlichen Habilitierten stieg dagegen um 2,1 Prozent auf 996. Der Frauenanteil betrug damit 35 Prozent, im Vorjahr waren es noch 36 Prozent.

Das akademische Examen der Habilitation dient als Nachweis einer besonderen Befähigung für Lehre und Forschung in einem bestimmten Fachgebiet. Insgesamt schlossen den Angaben zufolge 1.571 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Jahr 2025 ihre Habilitation erfolgreich an Universitäten und gleichgestellten Hochschulen ab. Dies ist eine geringfügige Zunahme um 0,4 Prozent.

58 Prozent der Habilitationen in der Humanmedizin

Die meisten Habilitationen wurden wie in den Vorjahren in der Fächergruppe Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften abgeschlossen (58 Prozent). 16 Prozent der Habilitationen entfielen auf den MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) und 13 Prozent auf die Fächergruppe Geisteswissenschaften. 

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Der Frauenanteil lag 2025 in den Geisteswissenschaften (39 Prozent) und Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften (36 Prozent) leicht über dem Durchschnitt, im MINT-Bereich (22 Prozent) deutlich darunter.

Die Habilitierten waren wie in den Vorjahren im Schnitt 42 Jahre alt. 192 Habilitationen wurden von ausländischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern erfolgreich beendet. Der Ausländeranteil betrug im Jahr 2025 zwölf Prozent, das ist ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vorjahr (elf Prozent).

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