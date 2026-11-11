Weniger Kinder eingeschult – Rückgang im dritten Jahr

Wiesbaden (dpa) - Im neuen Schuljahr sind in Deutschland nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamts rund 805.200 Kinder eingeschult worden. Das waren 6.000 oder 0,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Zahl ging zum Start des Schuljahrs 2026/2027 in fast allen Bundesländern zurück.

Am stärksten fiel der Rückgang in Mecklenburg-Vorpommern (minus 4,5 Prozent), Thüringen (minus 4,3 Prozent) und Brandenburg (minus 3,7 Prozent) aus. Nur im Saarland (plus 8,7 Prozent), in Bayern (plus 1,8 Prozent) und Niedersachsen (plus 0,5 Prozent) stieg die Zahl der Einschulungen.

Zum dritten Mal in Folge sinkende Zahlen

Mit dem Rückgang setzt sich der Trend fort. Nach dem Höchststand von 830.600 Einschulungen im Schuljahr 2023/2024 - das war die größte Zahl seit 2003 - sinkt die Zahl nun im dritten Jahr in Folge. Als Ursache nennt das Bundesamt die sinkende Geburtenzahl im Jahr 2020 sowie den Rückgang der Zuwanderung ukrainischer Kinder, der die Zahlen zuvor gestützt hatte.

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Mit 93 Prozent bundesweit startete der überwiegende Teil der Kinder die Schullaufbahn an einer Grundschule. 3,6 Prozent wurden an Förderschulen eingeschult, 2,6 Prozent an Schularten mit drei Bildungsgängen sowie 0,9 Prozent an Freien Waldorfschulen. Die Zahl der Schulanfängerinnen und Schulanfänger an Schularten mit drei Bildungsgängen stieg um 2,0 Prozent. Sie sank dagegen an Förderschulen (minus 0,1 Prozent), an Grundschulen (minus 0,8 Prozent) sowie an Freien Waldorfschulen (minus 3,0 Prozent).

Deutlich mehr Jungen in Förderschulen eingeschult