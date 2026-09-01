Wer sind die führenden Köpfe der AfD in Sachsen-Anhalt?

Magdeburg (dpa) - Sollte die AfD in Sachsen-Anhalt eine absolute Mehrheit erreichen und eine Alleinregierung stellen, braucht sie dafür Personal. Zwar hält Spitzenkandidat Ulrich Siegmund sein mögliches Kabinett noch geheim – bei einigen Personen aber ist schon jetzt klar, dass sie in der Landesregierung Schlüsselpositionen übernehmen könnten.

ULRICH SIEGMUND

Große Reichweite im Netz, lange Schlangen an Infoständen im Wahlkampf: Ulrich Siegmund erreicht tausende Menschen. Er will Deutschlands jüngster Ministerpräsident werden. Seit 2016 sitzt Siegmund im Landtag von Sachsen-Anhalt, seit August 2022 führt er die Fraktion gemeinsam mit Oliver Kirchner als Co-Vorsitzender. Weder das Potsdamer Treffen, an dem Rechtsextreme teilnahmen, noch seine Verwicklung in die Vetternwirtschaftsaffäre der AfD haben ihm bisher geschadet.

In der AfD ist Siegmund beliebt wie kaum ein anderer, aus innerparteilichen Konflikten hält er sich weitgehend raus. Im Landesvorstand hat er keine Führungsposition, seine Spezialität sind Zuspitzungen – im Parlament genauso wie in Videos. Der 35-Jährige gibt sich oft moderater als das Programm seiner Partei. Siegmund hat eine Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel absolviert, danach studiert und später Raumdüfte verkauft.

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MARTIN REICHARDT

Martin Reichardt ist seit 2018 Landesvorsitzender der AfD Sachsen-Anhalt und hat es geschafft, die von Dauerkonflikten belastete Landespartei zu befrieden. Der 57-Jährige könnte aus dem Bundestag, dem er seit 2017 angehört, in die Landesregierung wechseln – etwa als Sozialminister oder Staatskanzleichef. Möglicherweise dient Reichardt aber auch weiterhin als Verbindungsmann zur Bundespartei in Berlin. Vor seiner Zeit in der AfD war er Mitglied in der SPD, der FDP und bei den Republikanern.

Reichardt ist die Abteilung Attacke der AfD. Die Wortwahl des ehemaligen Offiziers ist oft martialisch, er setzt auf scharfe Rhetorik mit militärischen Bezügen. «Wir sind der Rammbock des Volkes», sagt er etwa. Journalisten hält er etwa für «linke Lohnknechte». Zuletzt geriet Reichardt durch einen Hitlergruß-Vorwurf in die Schlagzeilen, wurde aber im Juli 2026 mit großer Mehrheit als Landeschef wiedergewählt.

Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa AfD-Landeschef Martin Reichardt (Archivbild)

OLIVER KIRCHNER

Oliver Kirchner führt gemeinsam mit Siegmund die Landtagsfraktion. Der gelernte Kfz-Mechaniker war bei der Landtagswahl vor fünf Jahren Spitzenkandidat der AfD. Im Parlament teilt er insbesondere bei der Migrationspolitik gegen die politische Konkurrenz aus, was ihm regelmäßig Ordnungsrufe einbringt. Auch wegen mancher DDR-Vergleiche steht er immer wieder in der Kritik.

Es mag sein, dass Siegmund ihn weiter als Fraktionschef braucht. Möglicherweise strebt Kirchner selbst aber nach einem Ministeramt. Der 60-Jährige ist seit 2016 Mitglied des Landtags von Sachsen-Anhalt.

Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa AfD-Co-Fraktionschef Oliver Kirchner (Archivbild)

HANS-THOMAS TILLSCHNEIDER

Hans-Thomas Tillschneider ist einer der führenden Köpfe, wenn es um die Inhalte der AfD geht. Der 48-Jährige hat federführend das Wahlprogramm vorbereitet, in dem viele radikale Positionen enthalten sind. Tillschneider ist von Beruf Islamwissenschaftler, zu seinen politischen Schwerpunkten zählen Bildung und Kultur. Möglicherweise könnte er diese Ressorts in einer Landesregierung übernehmen.

Tillschneider ist stellvertretender Landesvorsitzender und stellvertretender Fraktionsvorsitzender der AfD im Landtag. Sein Verhältnis zu Russland hat in der Vergangenheit immer wieder eine Rolle gespielt. Im September 2022 war er einer von drei AfD-Politikern, die nach Russland reisten und auch einen Besuch in der besetzten Ostukraine geplant hatten. Die AfD-Spitze distanzierte sich damals, die Politiker brachen ihre Reise ab. In seinem Wahlkreisbüro in Querfurt stand zuletzt eine Tasse der russischen Armee, was ebenfalls für Wirbel sorgte.

PATRICK HARR

Er hält sich meist im Hintergrund, doch in der sachsen-anhaltischen AfD laufen viele Fäden bei Patrick Harr zusammen. Er ist nicht nur Geschäftsführer und Pressesprecher der Landtagsfraktion, sondern auch Sprecher der Landespartei. Harr wurde damit auch ohne Mandat zu einem engen Vertrauten Siegmunds.

Foto: Ronny Hartmann/dpa Patrick Harr, Pressesprecher der AfD Sachsen-Anhalt (Archivbild)