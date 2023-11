Werbung für Bundeshaushalt verhüllt

Berlin (dpa) - Nun wohl ohne «Geld und Verstand»: Das Bundesfinanzministerium hat an seinem Sitz in Berlin eine Spruchtafel, die für den Bundeshaushalt wirbt, verhüllt. Heute war an der Stelle lediglich eine große schwarze Fläche zu sehen - das Plakat mit der Aufschrift «Mit Geld und Verstand. Schulden bremsen, Chancen schaffen. Unser Bundeshaushalt.» war mit einem Tuch in der Trauerfarbe Schwarz komplett abgedeckt.