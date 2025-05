Widmann-Mauz mahnt mehr Frauen in der Politik an

Reutlingen (dpa) - Die scheidende Bundesvorsitzende der Frauen-Union, Annette Widmann-Mauz, hat einen Mangel an weiblichen Führungspersonen in der CDU beklagt. Zwar sei man auf dem Weg zu tatsächlicher Gleichstellung ziemlich weit gekommen, sagte sie beim Bundesdelegiertentag der Frauen-Union in Reutlingen. Im Parteipräsidium, Parteivorstand und im Bundeskabinett liege der Frauenanteil bei 44 Prozent - «das lässt sich sehen, und wir freuen uns und sind stolz auf jede unserer Ministerinnen». Jedoch ähnlich wie beim Bundestagswahl-Ergebnis bleibe die Union in anderen Bereichen unter ihren Möglichkeiten und Notwendigkeiten.