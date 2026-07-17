Umfragen

ZDF-Umfrage: Große Skepsis über Reformkurs der Regierung

Die schwarz-rote Koalition hat ein großes Reformpaket geschnürt. Ein Befreiungsschlag sollte es werden. Doch die Bürger sehen die Pläne kritisch. Der Zuspruch für Grüne und Linke wächst.

Ein großer Wurf ist das Reformpaket der Regierung Merz aus Sicht der Bürger nicht gerade. Foto: Michael Kappeler/dpa
Ein großer Wurf ist das Reformpaket der Regierung Merz aus Sicht der Bürger nicht gerade.

Berlin (dpa) - Der Reformkurs der Bundesregierung stößt in der Bevölkerung verbreitet auf Skepsis bis Ablehnung. Nach dem neuen ZDF-«Politbarometer» der Forschungsgruppe Wahlen sind nur 30 Prozent der Bürger der Ansicht, dass die Reformen eher in die richtige Richtung gehen, 63 Prozent sehen das nicht so. Vier von fünf Bürgern (81 Prozent) finden, dass die geplanten Belastungen eher ungerecht verteilt sind, nur 12 Prozent halten sie für eher gerecht. Profitieren von der Stimmung können Grüne und Linke. Sie liegen jetzt vor der SPD, die in der Sonntagsfrage nur noch auf 12 Prozent kommt. 

Die schwarz-rote Bundesregierung hat sich vor der parlamentarischen Sommerpause auf mehrere Reformpakete in den Bereichen Steuern, Rente, Arbeitsmarkt und Wirtschaft verständigt. Das Gesundheitssparpaket von Ministerin Nina Warken (CDU) ist bereits verabschiedet. Gespart wird dabei an vielen Stellen, um die Krankenkassenbeiträge möglichst stabil zu halten - auf gesetzlich Versicherte kommen höhere Zuzahlungen und Einschnitte bei manchen Leistungen zu.

Diese Reform stößt bei den Bürgern auf besonders große Skepsis: Laut «Politbarometer» sind 79 Prozent der Befragten der Meinung, dass die beschlossenen Maßnahmen keinen wichtigen Beitrag zur Lösung der finanziellen Probleme im Gesundheitswesen leisten werden. Lediglich 17 Prozent sind da optimistisch.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Einen Befreiungsschlag für die Regierungsparteien stellen die Reformbeschlüsse der Umfrage zufolge somit nicht dar. Weiterhin meint eine Mehrheit (68 Prozent), dass die Bundesregierung ihre Arbeit eher schlecht macht, nur 27 Prozent bewerten sie mit eher gut. 70 Prozent der Befragten sind mit der Arbeit von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) unzufrieden, zufrieden äußern sich nur 27 Prozent. 

Sonntagsfrage: SPD hinter Grünen und Linken auf Platz 5 

Stärkste Partei bleibt in der «Politbarometer»-Projektion die AfD. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen CDU/CSU demnach auf 23 Prozent (minus 1 Prozentpunkt im Vergleich zum Vormonat) und die AfD auf 27 Prozent (ebenfalls minus 1). Die SPD würde nur noch 12 Prozent (minus 1) erreichen und damit hinter Grünen und Linken auf Platz fünf landen. Die Grünen kämen auf 14 Prozent (plus 2). Die Linke erhielte 13 Prozent (plus 2), die FDP 4 Prozent (unverändert).

Alle anderen Parteien zusammen würden sieben Prozent (minus eins) erreichen, darunter ist keine Partei, die mindestens 3 Prozent bekäme. Mit diesem Ergebnis hätte Schwarz-Rot nach wie vor keine Mehrheit.

In anderen Umfragen lag die Union zuletzt zwischen 20 und 22 Prozent, die AfD zwischen 26 und 28,5 Prozent. Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf etwaige Wahlausgänge.

Ähnliche Werte bei YouGov

Für das «Politbarometer» hat die Forschungsgruppe Wahlen vom 14. bis 16. Juli 1.284 zufällig ausgewählte Wahlberechtigten telefonisch und online befragt. Die Umfrage ist den Angaben zufolge repräsentativ.

Eine YouGov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur hatte kürzlich mit Blick auf den Reformkurs der schwarz-roten Koalition ähnliche Ergebnisse erbracht. Danach sehen vier von fünf Bundesbürgern die Bundesregierung durch die Reformvorhaben nicht als gestärkt an. YouGov befragte vom 10. bis 13. Juli repräsentativ 2.230 Wahlberechtigte.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
CSU-Politiker: Schwarz-Rot ist ein Projekt für acht Jahre
Koalition

CSU-Politiker: Schwarz-Rot ist ein Projekt für acht Jahre

Das Reformpaket ist geschnürt, die Koalition ist erleichtert. Und es gibt in ihren Reihen schon welche, die über die nächste Wahl hinausschauen.

15.07.2026

ZDF-Umfrage sieht AfD vorn - Schlechte Noten für Koalition
Sonntagsfrage

ZDF-Umfrage sieht AfD vorn - Schlechte Noten für Koalition

Die Unzufriedenheit der Bürger mit der Regierung wächst, zwei Drittel bescheinigen dem Kanzler in einer neuen Umfrage schlechte Arbeit. Von der Lage profitiert vor allem eine Partei.

17.04.2026

Umfrage: Schwarz-Rot in Hessen beliebter als im Bund
Meinungsumfrage

Umfrage: Schwarz-Rot in Hessen beliebter als im Bund

Während Schwarz-Rot bundesweit schwächelt, bleibt die CDU in Hessen laut einer Befragung mit großem Abstand stärkste Kraft. Wer erreicht hier Platz zwei?

09.10.2025

Finanzen

Umfrage: Mehrheit gegen Lockerung der Schuldenbremse

Könnte eine Reform der Schuldenbremse die verzwickte Lage im Bundeshaushalt lindern? Laut ZDF-«Politbarometer» hält das aktuell eine Mehrheit für keine gute Idee.

24.11.2023

Umfrage vor Landtagswahl

ZDF-Politbarometer: CDU weiter stärkste Kraft in Hessen

Einen Monat vor der hessischen Landtagswahl deutet sich keine Wechselstimmung an. Schwarz-Grün könnte laut einer Umfrage weiter regieren. Oder würde es wie im Bund für ein erstes Ampelbündnis in Wiesbaden reichen?

08.09.2023