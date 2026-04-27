Ukraine-Krieg

13 Verletzte nach schwerem Drohnenangriff auf Odessa

Russland hat in der Nacht einmal mehr die ukrainische Hafenstadt Odessa attackiert. Erneut sind dabei Zivilisten zu Schaden gekommen.

Immer wieder trifft es Wohnhäuser in Odessa - hier bei einem russischen Angriff vor wenigen Tagen. (Archivbild) Foto: Michael Shtekel/AP/dpa
Immer wieder trifft es Wohnhäuser in Odessa - hier bei einem russischen Angriff vor wenigen Tagen. (Archivbild)

Odessa (dpa) - Bei schweren russischen Drohnenangriffen in der Nacht auf die ukrainische Hafenstadt Odessa sind nach Behördenangaben mindestens 13 Menschen verletzt worden. Getroffen worden seien ein Wohnhaus und mehrere zivile Objekte in der Stadt, schrieb der örtliche Leiter der Militärverwaltung, Serhij Lyssak, auf Telegram. Der Militärgouverneur der Region, Oleh Kiper, berichtete zudem von Schäden an der Hafeninfrastruktur.

Odessa ist als wichtiger ukrainischer Hafen immer wieder Ziel russischer Angriffe in dem seit mehr als vier Jahre dauernden Krieg. Die Stadt liegt nur etwas mehr als 100 Kilometer von der Frontlinie entfernt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Tote und Verletzte in Odessa nach Drohnenangriff
Ukraine-Krieg

Tote und Verletzte in Odessa nach Drohnenangriff

Nach dem Angriff auf Odessa: Brände, zerstörte Häuser und eine beschädigte Kirche. Wie die Menschen die Nacht erlebten – und warum in Charkiw fast alles dunkel ist.

27.01.2026

Russischer Raketenangriff auf Odessa
Krieg in der Ukraine

Russischer Raketenangriff auf Odessa

Eine russische Rakete trifft den Hafen von Odessa. Nach Moskauer Darstellung richtet eine weitere Rakete an anderer Stelle erheblichen Schaden an.

01.03.2025

Schwerer russischer Drohnenangriff auf Odessa
Krieg in der Ukraine

Schwerer russischer Drohnenangriff auf Odessa

Russland hat in der Nacht erneut die Ukraine mit Drohnenangriffen überzogen. Schwer getroffen wurde einmal mehr die Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer.

14.11.2024

Eine Tote und viele Verletzte bei Angriff auf Odessa
Krieg in der Ukraine

Eine Tote und viele Verletzte bei Angriff auf Odessa

Nächtliche Angriffe auf die Ukraine gehören zur Tagesordnung. In der Nacht zum Samstag trifft es einmal mehr die Hafenstadt Odessa - mit fatalen Folgen.

09.11.2024

Außenministerin

Baerbock besucht mit Kuleba südukrainische Hafenstadt Odessa

Es ist ein Solidaritätsbesuch zum zweiten Jahrestag des Beginns des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Die Bundesaußenministerin ist bereits zum sechsten Mal seit Kriegsbeginn im Land.

24.02.2024