Viele Verletzte in Odessa nach Drohnenangriff

Odessa (dpa) - Bei einem russischen Drohnenangriff ist in der ukrainischen Hafenstadt Odessa nach Behördenangaben mindestens ein Mann getötet worden. Der Chef der Stadtverwaltung, Serhij Lyssak, berichtete morgens auf Telegram zudem von mindestens 23 Verletzten.

Es seien mehrere Wohnblocks und Einfamilienhäuser, ein Infrastrukturobjekt und eine Kirche im Stadtzentrum beschädigt worden. Nachts habe es mehrere Brände gegeben, teilte Lyssak mit. Rettungskräfte bargen Menschen, die in den beschädigten Häusern eingeschlossen waren. In den Trümmern wurde noch nach zwei Vermissten gesucht.

80 Prozent in Charkiw ohne Strom

Noch am Montagabend traf ein russischer Angriff mit Raketen und Drohnen die Energieversorgung der ostukrainischen Großstadt Charkiw. 80 Prozent der Stadt und des Umlands seien ohne Strom, es gebe Notabschaltungen, teilte Gouverneur Oleh Synjehubow mit.