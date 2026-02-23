Russisch-ukrainischer Krieg

Tote in Odessa nach russischem Angriff - Schäden in Belgorod

Russland und die Ukraine überziehen sich in ihrem Krieg gegenseitig mit Drohnen- und Raketenangriffen. Die Schwarzmeerregion Odessa meldet erneut Tote, die Grenzregion Belgorod schwere Schäden.

Die Schwarzmeerregion Odessa ist immer wieder Ziel russischer Luftangriffe. (Archivbild) Foto: Michael Shtekel/AP/dpa
Die Schwarzmeerregion Odessa ist immer wieder Ziel russischer Luftangriffe. (Archivbild)

Odessa/Belgorod (dpa) - In der südukrainischen Region Odessa am Schwarzen Meer sind bei einem russischen Drohnenangriff laut Behörden mindestens zwei Menschen getötet worden. Eine 20 Jahre alte Frau und ein Mann seien umgekommen, teile Militärgouverneur Oleh Kiper bei Telegram mit. Zudem gebe es mindestens drei Verletzte. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Der russische Feind habe in der Nacht Industrieobjekte, Energie- und zivile Infrastruktur angegriffen. Es gebe Schäden unter anderem an Produktions- und Lagerstätten, Verwaltungsgebäuden und Verkehrsmitteln, sagte Kiper. 

Die ukrainischen Luftstreitkräfte meldeten am Morgen, dass Russland mit 126 Drohnen und einer Rakete vom Typ Iskander angegriffen habe. Die meisten Drohnen seien unschädlich gemacht worden, Einschläge habe es an 20 Stellen gegeben, teilte die Flugabwehr mit.

Russen melden ukrainische Gegenangriffe in Belgorod

Die Ukraine setzte ihre Gegenangriffe im Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg ebenfalls mit Luftschlägen fort. In der grenznahen Stadt Belgorod meldete Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow Ausfälle bei der Strom-, Heizungs- und Wasserversorgung nach einem ukrainischen Raketen- und Drohnenangriff auf die Energieinfrastruktur. Fünf von zehn Drohnen seien abgeschossen worden, es gebe Schäden an Energieanlagen, Wohngebäuden, Autos und an einer Kirche, sagte er.

Das russische Verteidigungsministerium meldete am Morgen, dass innerhalb von 24 Stunden neben Raketenschlägen auch 541 ukrainische Drohnenangriffe abgewehrt worden seien. Die Angaben sind von unabhängiger Seite nicht überprüfbar. Das Ministerium teilte auch mit, dass bei den Angriffen in der Ukraine unter anderem Objekte der Energie- und Verkehrsinfrastruktur Ziele gewesen seien.

Russland überzieht die Ukraine seit vier Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg. An diesem Dienstag, dem Jahrestag des Kriegsbeginns, geht die Invasion in ihr fünftes Jahr.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Tote und Verletzte in Odessa nach Drohnenangriff
Ukraine-Krieg

Tote und Verletzte in Odessa nach Drohnenangriff

Nach dem Angriff auf Odessa: Brände, zerstörte Häuser und eine beschädigte Kirche. Wie die Menschen die Nacht erlebten – und warum in Charkiw fast alles dunkel ist.

27.01.2026

Ukraine und Russland attackieren sich mit Drohnen
Drohnenkrieg

Ukraine und Russland attackieren sich mit Drohnen

Russland und die Ukraine überziehen sich gegenseitig mit Angriffen. Nach einem mutmaßlichen Angriff mit ATACMS-Raketen in der Vornacht setzte die Ukraine nun Drohnen ein. Und Russland schlägt zurück.

20.11.2024

Tote nach russischem Raketenbeschuss im Gebiet Odessa
Krieg in der Ukraine

Tote nach russischem Raketenbeschuss im Gebiet Odessa

Seit Tagen greift Russland das Gebiet Odessa im Süden der Ukraine mit Raketen und Drohnen an. Erneut melden die Behörden Tote und Verletzte. Auch eine 16-Jährige wurde getötet.

11.10.2024

Nach russischem Angriff: Schäden an Stromsystem der Ukraine
Krieg

Nach russischem Angriff: Schäden an Stromsystem der Ukraine

Mit einem Schwall von Raketen und Drohnen beschießt Russland die Ukraine. Allein an einer großen Staumauer schlagen acht Geschosse ein.

22.03.2024

Krieg

Odessa: Tote und Verletzte nach neuem russischem Angriff

Der Angriff traf die Hafenstadt am Schwarzen Meer mit Wucht. Mehrere Menschen wurden getötet. Eine Lagerhalle brannte aus. Aus der Ukraine kommt die Forderung nach schärferen Sanktionen.

14.06.2023