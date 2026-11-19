Nairobi/Berlin/London (dpa) - Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die weltweit in Kriegs- und Konfliktgebieten leben, hat nach Angaben der Organisation «Save the Children» einen neuen Höchststand erreicht. Laut dem Bericht «Stop the war on children» lebten im Jahr 2025 rund 589 Millionen Kinder – fast jedes vierte Kind weltweit – in einem Konfliktgebiet.

Hoher Anstieg in Afrika und im Nahen Osten

Dabei lebten 44 Prozent aller weltweit betroffenen Jungen und Mädchen in einem afrikanischen Land, so die Kinderschutzorganisation. Zwischen 2010 und 2025 habe sich der Anteil der Kinder in Konfliktgebieten in Afrika damit mehr als verdreifacht. Besonders stark stieg die Zahl der betroffenen Kinder im Nahen Osten, unter anderem in den palästinensischen Gebieten, im Libanon und Jemen: von rund 52 Millionen im Jahr 2024 auf 67 Millionen im Jahr 2025.

Der Bericht stützt sich auf Daten des Peace Research Institute Oslo (PRIO) und des Uppsala Conflict Data Program’s Georeferenced Event Dataset (UCDP GED) sowie auf eigene Analysen der Berichte des UN-Generalsekretärs zu Kindern und bewaffneten Konflikten.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Kinder sind häufig ganz unmittelbar von den Konflikten in ihrer Heimat betroffen: Sie müssen vor Kampfhandlungen fliehen, in vielen Konfliktgebieten werden auch Wohngebiete bombardiert oder mit Drohnen beschossen. Die Zerstörung von Schulen oder Krankenhäusern unterbricht den Zugang zu Bildung oder medizinischer Versorgung.

Tausende Kinder wurden nachweislich in Konflikten getötet

Laut dem Bericht wurden im vergangenen Jahr 14.224 Kinder getötet oder verstümmelt. Bei diesen Zahlen handelt es sich nur um verifizierte Fälle - in Regionen, in denen sich Informationen häufig nicht unabhängig verifizieren lassen, - wie etwa im Sudan - ist von einer deutlich höheren Dunkelziffer auszugehen. Das gilt auch für sexuelle Gewalt oder Zwangsrekrutierung in bewaffnete Gruppen.

Foto: Abdel Kareem Hana/AP/dpa Tausende Kinder wurden 2025 in Konflikten getötet oder verstümmelt (Archivbild)

Bestätigt wurden insgesamt 6.576 Fälle von Rekrutierung und Einsatz von Kindern in Konflikten. Dabei stand die Demokratische Republik Kongo mit 1.397 Kindern an der Spitze, gefolgt von Nigeria, Haiti und Somalia. Außerdem wurden 1.787 Fälle sexualisierter Gewalt gegen Kinder in Konflikten dokumentiert. Rund 86 Prozent ereigneten sich in Konflikten in Afrika, darunter 592 im Kongo.

Viele schweigen aus Angst und Scham

«Aber das ist wirklich nur ein ganz kleiner Bruchteil von dem, was dort wirklich vor Ort passiert», sagt Katharina von Schroeder, Leiterin des Büros von «Save the Children» im Kongo. Denn viele Betroffene schweigen aus Scham oder Angst vor Stigmatisierung. Von Schroeder berichtet von der Begegnung mit drei Teenagern, die nach Vergewaltigungen schwanger wurden und von den eigenen Familien verstoßen wurden. «Aber es gibt auch ganz viele positive Beispiele, wo die Eltern sich einfach freuen, dass die Kinder wieder da sind.»

Ein anderes Mädchen wurde gleich zweimal von bewaffneten Gruppen entführt - in beiden Fällen konnte sie fliehen, nachdem sie monatelang gezwungen war, als Kindersoldatin zu kämpfen. «Das ist schon beeindruckend, aber sie ist jetzt total traumatisiert.»

Foto: Eva Krafczyk/dpa Auch Kinder und Jugendliche werden in Konflikten Opfer sexueller Gewalt - viele schweigen aus Scham und Angst vor Stigma. (Archivbild)

Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser steigen seit Jahren