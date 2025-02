Lage im Überblick

Israel macht Druck im Nahost-Konflikt - US-Gesandter kommt

Israel lässt in den verschiedenen Konfliktgebieten im Nahen Osten die Muskeln spielen. Derweil kündigt der Sondergesandte der US-Regierung einen Besuch in der Region an. Hält die Waffenruhe in Gaza?