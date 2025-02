Abtreibungshilfe: New Yorker Ärztin soll in Texas zahlen

Collin County/Washington (dpa) - Weil sie Patientinnen in Texas Abtreibungsmedikamente verschrieben und zugesandt haben soll, hat ein texanischer Richter eine in New York ansässige Ärztin zu einer hohen Zahlung verpflichtet. Laut Berichten der «New York Times» und des «Texas Tribune» beläuft sich die Summe auf 100.000 US-Dollar (rund 96.000 Euro) sowie rund 13.000 US-Dollar an Anwaltsgebühren.