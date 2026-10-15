Nach Eingriff

Ärzte: Operierte Lunge des Papstes erholt sich gut

Der Papst erholt sich nach der Entfernung eines bösartigen Tumors aus der rechten Lunge planmäßig. Doch wichtige Befunde stehen noch aus - sie könnten über die nächsten Schritte entscheiden.

Nach der Operation an der Lunge des Papstes stehen wichtige Befunde noch aus. Foto: Alessandra Tarantino/AP/dpa
Nach der Operation an der Lunge des Papstes stehen wichtige Befunde noch aus.

Rom (dpa) - Papst Leo XIV. erholt sich nach Angaben seiner Ärzte weiter planmäßig von der Operation an der Lunge. Die Röntgenuntersuchung des Brustkorbs des 71 Jahre alten Oberhauptes der katholischen Kirche habe eine «gute Erholung der operierten Lunge» gezeigt, teilten seine behandelnden Ärzte in der Gemelli-Klinik in Rom mit. Ergebnisse von routinemäßigen Kontrolluntersuchungen vom Morgen liegen demnach im Normbereich.

In einer längeren Operation war Leo am Dienstag ein bösartiger Tumor aus der rechten Lunge entfernt worden. Die Ärzte entfernten dafür den unteren Lappen des rechten Lungenflügels. Ein bereits zuvor dort gefundener Knoten stellte sich als sogenanntes Lungenadenokarzinom heraus, ein bösartiger Tumor. Experten zufolge ist dies die häufigste Form von Lungenkrebs.

Offiziellen Angaben zufolge soll der Papst bis nächste Woche in der Klinik bleiben. Welche weiteren Behandlungen sich nach der Eingriff ergeben, sollen unter anderem histologische Befunde in den nächsten Tagen zeigen. Alle offiziellen Termine des Papstes bis Mitte nächster Woche wurden abgesagt. Offen ist, ob Leo eine geplante fast zweiwöchige Reise nach Lateinamerika Anfang November tatsächlich antreten kann. Abgesagt wurde die Reise bisher nicht.

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