Sonderserie

Amerikaner können Reisepässe mit Trump-Porträt bekommen

Wenn einige US-Bürger ihre neuen Reisepässe aufschlagen, wird sie ein Abbild von Präsident Donald Trump begrüßen. Der Regierung zufolge ist es eine Sonderserie zum 250. Geburtstag der USA.

Donald Trump im Pass: Das Abbild des US-Präsidenten wird auf der Innenseite einer Sonderausgabe der amerikanischen Reisedokumente zu sehen sein. Foto: Uncredited/State Department/AP/dpa
Donald Trump im Pass: Das Abbild des US-Präsidenten wird auf der Innenseite einer Sonderausgabe der amerikanischen Reisedokumente zu sehen sein.

Washington (dpa) - Eine Sonderserie von US-Reisepässen wird demnächst mit einem Abbild von Präsident Donald Trump im Inneren ausgegeben. Damit soll nach Angaben des Außenministeriums das 250. Jubiläum der USA gefeiert werden. Die limitierte Sonderserie soll - solange verfügbar - Standard in der Hauptstadt Washington sein, wie Medien unter Berufung auf die Behörde berichteten. Online und anderswo solle es das klassische Design geben.

Trump (79) legt in seiner zweiten Amtszeit großen Wert darauf, seinen Namen oder sein Abbild prominent zu platzieren. So gibt es zum Beispiel die «Trump Gold Card», die für eine Million Dollar ein Visum mit Bleiberecht in den USA bieten soll. Trumps Porträt ist auch auf der Jahreskarte für US-Nationalparks zu sehen. Seine Unterschrift soll - ein Debüt für einen amtierenden Präsidenten - auch auf Dollar-Scheine kommen. Eine renommierte Kulturinstitution in der Hauptstadt, das Kennedy Center, ließ er zudem in Trump Kennedy Center umbenennen. 

Das Trump-Bild im Pass ist an das offizielle Porträt seiner zweiten Amtszeit angelehnt. Auf Online-Plattformen sorgte der Plan zum Teil für beißende Kritik und Spott. Manche Nutzer kritisierten, nur autokratische Herrscher oder Diktatoren ließen ihr Abbild derart verherrlichen. Der Account des Weißen Hauses beim Online-Dienst X wiederum konterte mit dem Foto einer Sonderkarte des Washingtoner Nahverkehrs aus Anlass der Amtseinführung von Präsident Barack Obama 2009 mit dessen Abbild.

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