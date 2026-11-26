Tel Aviv (dpa) - Seit sechseinhalb Jahren läuft gegen Israels bisherigen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu ein Korruptionsverfahren - die zuständigen Richter haben nun empfohlen, die schwerwiegendsten Anklagepunkte fallen zu lassen. Netanjahu wertete diese Einschätzung als großen Erfolg und sprach von einem Zusammenbruch des Prozesses gegen ihn.

Netanjahu und seiner rechtsreligiösen Regierung gelang es bei der Wahl in Israel vor rund einem Monat nicht, ihre Mehrheit im Parlament zu halten. Er kämpft deshalb derzeit darum, Regierungschef zu bleiben. Die Richter-Empfehlung gibt ihm erst einmal Auftrieb. Was bedeutet das konkret für seine politische Zukunft?

Was genau wird Netanjahu vorgeworfen?

Netanjahu wird in dem seit Mai 2020 laufenden Korruptionsverfahren unter anderem vorgeworfen, als Kommunikationsminister dem Telekom-Riesen Bezeq Vergünstigungen gewährt zu haben. Im Gegenzug soll das zum Konzern gehörende Medium «Walla» positiv über ihn berichtet haben. Zudem soll er dem kritischen Zeitungsverleger Arnon Moses angeboten haben, im Gegenzug für positive Berichterstattung dessen Konkurrenzblatt zu schwächen.

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Außerdem soll er Luxusgeschenke im Wert von umgerechnet rund 174.000 Euro von befreundeten Milliardären im Gegenzug für politische Gefälligkeiten angenommen haben - Schmuck, Zigarren und rosa Champagner. Er bestreitet alle Vorwürfe, beantragte aber eine Begnadigung bei Präsident Izchak Herzog.

Was genau haben die Richter nun empfohlen?

Die zuständigen Richter des Bezirksgerichts in Jerusalem äußerten große Zweifel daran, dass Netanjahu in zwei von drei Fällen verurteilt wird.

Sie empfahlen der Staatsanwaltschaft, das Verfahren über die Vorwürfe der Vergünstigungen für Bezeq im Gegenzug für positive Berichterstattung einzustellen. Das gilt als der schwerwiegendste Umstand. Die Richter hatten in der Vergangenheit bereits nahegelegt, den Bestechungsvorwurf hier nicht weiterzuverfolgen. Nun betonten die Richter, dass sie in dem Fall auch nicht von einer Verurteilung Netanjahus wegen Betrugs und Vertrauensbruchs ausgehen.

Im Fall der Vorwürfe um Absprachen mit dem Zeitungsverleger Moses stellten die Richter infrage, ob dabei überhaupt eine Straftat begangen wurde. Sie baten um eine weitere Anhörung beider Seiten.

Im Fall der Luxusgeschenke empfahlen die Richter ein Abschluss des Verfahrens durch eine Einigung oder ein Urteil.

Was bedeutet die Empfehlung für die Regierungsbildung?

Stunden nach der Erklärung der Richter forderte Netanjahu seine politischen Gegner erneut dazu auf, sich einer Regierung mit ihm anzuschließen. Die israelische Politikwissenschaftlerin Ilana Shpaizman geht dennoch nicht davon aus, dass derzeitige Verhandlungen über eine Große Koalition zwischen dem mit der Regierungsbildung beauftragten Abgeordneten Gadi Eisenkot und Netanjahus Likud-Partei erfolgreich sein werden - unabhängig von der Richter-Empfehlung. Denn Netanjahu plant in einer solchen Regierung Ministerpräsident zu bleiben - die Opposition lehnt dies ab.

Der Politikwissenschaftler Jonathan Rynhold schätzt aber, dass dank der richterlichen Empfehlung Netanjahus Ergebnisse im Fall einer Neuwahl deutlich besser ausfallen dürften. Der Druck auf Eisenkot, «so bald wie möglich eine Regierung ohne Netanjahu» und auch ohne dessen Likud-Partei zu bilden, sei deshalb noch größer, so Rynhold. Der Vorsitzende der Mitte-Partei Jaschar hat dafür zunächst bis zum 6. Dezember Zeit. Die Frist kann dann noch um 14 Tage verlängert werden.

Eisenkots Partei lag bei der Parlamentswahl am 27. Oktober zwar hinter der rechtskonservativen Likud-Partei von Netanjahu. Er erhielt jedoch bei den Konsultationen des Präsidenten Izchak Herzog mit den Parteien die meisten Empfehlungen für eine Regierungsbildung.

Der Ex-Militärchef Eisenkot stellte kürzlich auch die Bildung einer Minderheitsregierung in Aussicht, die auf die Unterstützung der arabischen Parteien im Parlament angewiesen wäre. Einige Mitglieder der Opposition haben jedoch Vorbehalte gegen eine Zusammenarbeit mit den arabischen Parteien.

Eine weitere Möglichkeit wäre eine Koalition mit den ultraorthodoxen Parteien, die zuletzt Netanjahus politischem Lager angehörten. Das Problem: Sie fordern weitreichende Ausnahmen vom Wehrdienst für strenggläubige Juden. Eisenkot hingegen pocht auf eine Dienstpflicht für alle Bürger. Berichten zufolge soll es bei den Koalitionsverhandlungen mit den ultraorthodoxen Parteien zuletzt aber Fortschritte gegeben haben.

Ob eine Regierungsbildung gelingt, ist derzeit weiterhin ungewiss. Sollte Eisenkot scheitern, wird voraussichtlich Netanjahu den Auftrag erhalten, eine Koalition zu schmieden. Sollte auch dies nicht klappen, wird neu gewählt. Netanjahu würde aber vorerst an der Spitze einer Übergangsregierung im Amt bleiben.

Wie geht es jetzt mit Netanjahus Prozess weiter?

Anklagepunkte gegen Netanjahu fallen zu lassen, sei zum jetzigen Zeitpunkt nur ein Vorschlag, betonte die «Jerusalem Post». Es sei noch keine Entscheidung über Schuld oder Unschuld getroffen worden.