Netanjahus Herausforderer Eisenkot gibt sich siegesbewusst

Tel Aviv/Berlin (dpa) - Gadi Eisenkot, wichtigster Herausforderer von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bei der Parlamentswahl in Israel, kündigt für den Fall einer Regierungsübernahme einen neuen Politikstil an. In einem Wahllokal in Holon sagte er: «In Israel weht ein Wind der Veränderung, diese Veränderung wird heute Abend um 22.00 Uhr (Ortszeit) eintreten». Um diese Zeit schließen die Wahllokale.