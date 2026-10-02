Iran-Krieg

Bericht: Erneut Schiff in Straße von Hormus unter Beschuss

Immer wieder kommt es zu Angriffen auf Schiffe in der für den Welthandel wichtigen Meerenge. Nun wird ein weiterer Zwischenfall bekannt.

In jüngster Zeit wurden wieder mehr Schiffe angegriffen. (Archivbild) Foto: Vahid Salemi/AP/dpa
In jüngster Zeit wurden wieder mehr Schiffe angegriffen. (Archivbild)

London/Teheran (dpa) - Ein Tanker ist einem Bericht zufolge beim Durchfahren der Straße von Hormus unter Beschuss geraten. Wie die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) mitteilte, brach ein Feuer aus. Die Besatzung des Schiffes soll sich demnach in Sicherheit befinden. Über den genauen Umfang der Schäden und mögliche Folgen für die Umwelt war zunächst nichts bekannt.

Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge am Donnerstagabend (Ortszeit). Bisher hat niemand den Angriff für sich reklamiert.

In der für den weltweiten Energiehandel wichtigen Straße von Hormus kam es zuletzt regelmäßig wieder zu Beschuss. Der Iran blockiert im Konflikt mit den USA mit Angriffen auf Schiffe den Verkehr durch die für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtige Meerenge weitestgehend. Auch das US-Militär hatte zivile iranische Schiffe attackiert.

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