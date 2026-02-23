Epstein-Skandal

Bericht: Polizei setzt Andrew-Ermittlungen in Windsor fort

Der Verbindung des früheren Prinzen Andrew zu Jeffrey Epstein beschäftigt die britische Polizei auch zu Wochenbeginn. Besonders im Fokus der Medien steht auch ein Satz von Thronfolger William.

Die Polizei führt ihre Ermittlungen gegen Andrew fort. Foto: Gareth Fuller/PA Wire/dpa
Die Polizei führt ihre Ermittlungen gegen Andrew fort.

London (dpa) - Die britische Polizei wird ihre Ermittlungen im Fall Andrew auf dem Gelände von Schloss Windsor heute fortsetzen. Das berichten unter anderem die Nachrichtenagentur PA und der Sender Sky News. Die Thames Valley Police hatte den jüngeren Bruder von König Charles III. in der vergangenen Woche in Zusammenhang mit dessen Verbindung zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zwischenzeitlich festgenommen.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Andrew Mountbatten-Windsor (66) hatte im Verlauf des Skandals aus der Royal Lodge, einem luxuriösen Anwesen auf dem Schlossgelände, ausziehen müssen. Die Polizei führte dort auch am Wochenende Durchsuchungen durch. Dem früheren Prinzen wird Fehlverhalten in einem öffentlichen Amt vorgeworfen. Er soll in seiner früheren Rolle als Handelsbeauftragter Informationen an den US-Finanzier Epstein weitergeleitet haben.

Andrews Verwicklungen in den Skandal hatten Großbritannien in Aufruhr versetzt – es war das erste Mal seit mehr als 350 Jahren, dass ein ranghohes Mitglied der Königsfamilie festgenommen wurde. Zu der aktuellen Entwicklung hat sich der Bruder des Königs bislang nicht geäußert. Vorherige Vorwürfe, bei denen es um mutmaßliche Sexualdelikte ging, hatte Andrew immer zurückgewiesen.

Thronfolger William bei den Filmpreisen

Am Montagmorgen berichteten die britischen Medien über Untersuchungen der Londoner Metropolitan Police. Hier geht es im Kern um die Frage, ob bei Epsteins mutmaßlichem Menschenhandel mit Privatjets britische Flughäfen genutzt wurden. Im Fokus steht auch der Militärflugplatz Northolt. Der 2019 in Haft gestorbene Multimillionär hatte über Jahre einen Missbrauchsring mit einer bis heute unbekannten, hohen Zahl an Opfern betrieben.

Thronfolger William bei der Verleihung der britischen Filmpreise. Foto: Jaimi Joy/PA Wire/dpa
Thronfolger William bei der Verleihung der britischen Filmpreise.

Besondere Aufmerksamkeit erhielt bei den Briten am Sonntagabend der Auftritt von Thronfolger Prinz William und dessen Frau Kate bei der Verleihung der britischen Filmpreise. Der Sohn von Charles – und Neffe von Andrew - wurde gefragt, ob er das vielfach ausgezeichnete Drama «Hamnet» bereits gesehen habe. «Ich muss in einem ziemlich ruhigen Zustand sein, und das bin ich im Moment nicht», antwortete William. Er spare sich den Film auf.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ex-Prinz Andrew nach Festnahme wieder freigelassen
Großbritannien

Ex-Prinz Andrew nach Festnahme wieder freigelassen

Der frühere britische Prinz Andrew wird an seinem Geburtstag von der Polizei festgenommen. Nun ist er wieder auf freiem Fuß, die Ermittlungen dauern jedoch an.

19.02.2026

Der einsame Andrew – Ein Geburtstag im Epstein-Skandal
Epstein-Skandal

Der einsame Andrew – Ein Geburtstag im Epstein-Skandal

Der frühere Prinz Andrew ist in Großbritannien isoliert. Der Epstein-Skandal setzt der Königsfamilie schwer zu. Wie tief kann der Bruder von König Charles III. noch fallen?

19.02.2026

William und Kate besorgt über Epstein-Skandal
Epstein-Skandal

William und Kate besorgt über Epstein-Skandal

Nach den jüngsten Veröffentlichungen zu Andrew und Epstein äußert sich das Thronfolgerpaar öffentlich - und geht damit einen ungewöhnlichen Schritt.

09.02.2026

US-Demokraten wollen Aussage von Ex-Prinz Andrew zu Epstein
Epstein-Skandal

US-Demokraten wollen Aussage von Ex-Prinz Andrew zu Epstein

Mehrere US-Demokraten fordern Andrew dazu auf, sein Wissen über Jeffrey Epstein zu teilen. Ob dieser sich dem Druck beugt, ist fraglich. Auch der britische Premier äußert sich.

07.11.2025

William und Kate verpassen royales Familientreffen
Großbritannien

William und Kate verpassen royales Familientreffen

Der britische Thronfolger und seine Frau lassen einen Lunch mit der weiteren Familie sausen. An Weihnachten sind sie aber wieder im Kreis der Royals - anders als Prinz Andrew.

19.12.2024