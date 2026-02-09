Epstein-Skandal

William und Kate besorgt über Epstein-Skandal

Nach den jüngsten Veröffentlichungen zu Andrew und Epstein äußert sich das Thronfolgerpaar öffentlich - und geht damit einen ungewöhnlichen Schritt.

William und Kate äußern sich zum Epstein-Skandal. (Archivbild) Foto: Hannah Mckay/PA Wire/dpa
William und Kate äußern sich zum Epstein-Skandal. (Archivbild)

London (dpa) - Der britische Thronfolger Prinz William (43) und seine Frau Prinzessin Kate (44) zeigen sich besorgt über den Epstein-Skandal, in den auch der ehemalige britische Prinz Andrew verwickelt ist. «Ich kann bestätigen, dass der Prinz und die Prinzessin über die anhaltenden Enthüllungen zutiefst besorgt sind», hieß es aus dem Kensington-Palast mehreren Medienberichten zufolge. «Ihre Gedanken sind weiterhin bei den Opfern», heißt es weiter.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Dass sich Mitglieder der royalen Familie zu solchen Vorgängen äußern, gilt als ungewöhnlich. Bisher hatte sich das britische Königshaus mit Äußerungen zurückgehalten.

Der ehemalige Prinz Andrew taucht in den Epstein-Akten prominent auf. (Archivbild) Foto: Aaron Chown/PA Wire/dpa
Der ehemalige Prinz Andrew taucht in den Epstein-Akten prominent auf. (Archivbild)

Der jüngere Bruder von Charles III. (77), der als Bürgerlicher nur noch Andrew Mountbatten-Windsor heißt, war in den jüngst veröffentlichten Dokumenten aus den Epstein-Akten prominent aufgetaucht. Der 65-Jährige pflegte eine enge Freundschaft zu Jeffrey Epstein, der über Jahre einen Missbrauchsring betrieben hatte, dem Mädchen und junge Frauen zum Opfer fielen. 2019 starb Epstein in Haft.

Andrew wies die Vorwürfe, in die Machenschaften verwickelt und sich selbst des sexuellen Missbrauchs schuldig gemacht zu haben, immer zurück. Wegen seiner Verbindung zu Epstein musste er alle Ehren und Titel abgeben und zuletzt auch aus dem luxuriösen Anwesen Royal Lodge auf dem Gelände von Schloss Windsor ausziehen. Britischen Medien zufolge war William die treibende Kraft hinter dem Durchgreifen des Königs.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Royal-Gottesdienst mit Töchtern von Andrew
Großbritannien

Royal-Gottesdienst mit Töchtern von Andrew

Die britischen Royals feiern Weihnachten - auf dem Programm steht der traditionelle Gottesdienst. Mit dabei sind auch die Töchter des tief gefallenen Ex-Prinzen Andrew.

25.12.2025

Prinzessin Kates besinnliche Worte zur Weihnachtszeit
Royals

Prinzessin Kates besinnliche Worte zur Weihnachtszeit

Zum bereits fünften Mal ist Prinzessin Kate Gastgeberin des Weihnachtsgottesdienstes in der Westminster Abbey. Vorab schreibt sie bewegende Worte an die Gäste.

03.12.2025

US-Demokraten wollen Aussage von Ex-Prinz Andrew zu Epstein
Epstein-Skandal

US-Demokraten wollen Aussage von Ex-Prinz Andrew zu Epstein

Mehrere US-Demokraten fordern Andrew dazu auf, sein Wissen über Jeffrey Epstein zu teilen. Ob dieser sich dem Druck beugt, ist fraglich. Auch der britische Premier äußert sich.

07.11.2025

William und Kate verpassen royales Familientreffen
Großbritannien

William und Kate verpassen royales Familientreffen

Der britische Thronfolger und seine Frau lassen einen Lunch mit der weiteren Familie sausen. An Weihnachten sind sie aber wieder im Kreis der Royals - anders als Prinz Andrew.

19.12.2024

Die erkrankte Prinzessin

Warum Kate für die Royals so wichtig ist

Prinzessin Kate muss sich nach einer Operation länger schonen. In der britischen Monarchie kommt der Frau von Thronfolger William längst eine zentrale Rolle zu.

22.01.2024