William und Kate besorgt über Epstein-Skandal

London (dpa) - Der britische Thronfolger Prinz William (43) und seine Frau Prinzessin Kate (44) zeigen sich besorgt über den Epstein-Skandal, in den auch der ehemalige britische Prinz Andrew verwickelt ist. «Ich kann bestätigen, dass der Prinz und die Prinzessin über die anhaltenden Enthüllungen zutiefst besorgt sind», hieß es aus dem Kensington-Palast mehreren Medienberichten zufolge. «Ihre Gedanken sind weiterhin bei den Opfern», heißt es weiter.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Dass sich Mitglieder der royalen Familie zu solchen Vorgängen äußern, gilt als ungewöhnlich. Bisher hatte sich das britische Königshaus mit Äußerungen zurückgehalten.

Foto: Aaron Chown/PA Wire/dpa Der ehemalige Prinz Andrew taucht in den Epstein-Akten prominent auf. (Archivbild)

Der jüngere Bruder von Charles III. (77), der als Bürgerlicher nur noch Andrew Mountbatten-Windsor heißt, war in den jüngst veröffentlichten Dokumenten aus den Epstein-Akten prominent aufgetaucht. Der 65-Jährige pflegte eine enge Freundschaft zu Jeffrey Epstein, der über Jahre einen Missbrauchsring betrieben hatte, dem Mädchen und junge Frauen zum Opfer fielen. 2019 starb Epstein in Haft.