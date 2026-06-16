Zwischenfall auf See

Bericht: Russische Fregatte gibt Warnschuss im Ärmelkanal ab

Durch die Meerenge zwischen England und Frankreich fahren immer wieder russische Kriegsschiffe. Sollen sie die Schattenflotte beschützen?

Die Fregatte «Admiral Grigorowitsch» soll einen Warnschuss im Ärmelkanal abgegeben haben. (Archivbild) Foto: Mod Crown Copyright/Ministry of Defence/PA Wire/dpa
Die Fregatte «Admiral Grigorowitsch» soll einen Warnschuss im Ärmelkanal abgegeben haben. (Archivbild)

London (dpa) - Ein russisches Kriegsschiff hat einem Bericht zufolge im Ärmelkanal einen Warnschuss auf eine Jacht abgegeben. Wie die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf ungenannte Quellen meldete, soll es sich bei dem Schiff um die Fregatte «Admiral Grigorowitsch» handeln. 

Das Kriegsschiff soll zu dem Zeitpunkt am späten Vormittag zwischen der britischen Isle of White und der Küste der französischen Region Normandie unterwegs gewesen sein. Die Jacht soll dem russischen Schiff demnach zu nahe gekommen sein. 

Erst vor einigen Tagen stoppte die britische Marine einen Öltanker im Ärmelkanal, der der russischen Schattenflotte zugerechnet wird. Experten zufolge soll die Präsenz russischer Kriegsschiffe von einem derartigen Vorgehen abschrecken.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Mit Schiffen der sogenannten Schattenflotte versucht Russland, die Sanktionen von westlichen Unterstützern der Ukraine zu umgehen. Nach britischen Angaben handelt es sich um mehr als 700 Schiffe, die unter der Flagge verschiedener Staaten fahren und russische Ölexporte transportieren.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Starmer: Britische Armee stoppt Schattenflotte-Tanker
Ukraine-Krieg

Starmer: Britische Armee stoppt Schattenflotte-Tanker

Mit Schiffen der sogenannten Schattenflotte versucht Russland, die wegen des Ukraine-Kriegs verhängten Sanktionen zu umgehen. Nun stoppen die britischen Streitkräfte einen Öltanker im Ärmelkanal.

14.06.2026

Belgien: Öltanker von russischer Schattenflotte geentert
Sanktionen

Belgien: Öltanker von russischer Schattenflotte geentert

Immer wieder werden in Europa Tanker von Russlands Schattenflotte festgesetzt. Nun will Belgien erfolgreich zugeschlagen haben - mit Unterstützung Frankreichs.

01.03.2026

Bundesregierung gegen russische Schattenflotte aktiv
Havarierter Tanker

Bundesregierung gegen russische Schattenflotte aktiv

Der havarierte Tanker «Eventin» soll noch am Abend die Ostsee verlassen. Das Problem der russischen Schattenflotte, zu der der Tanker gehören soll, bleibt - und beschäftigt nicht nur Deutschland.

13.01.2025

Ukraine-Krieg

Geheimdienst: Russisches Kriegsschiff bei Krim versenkt

Auf der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim waren in der Nacht Explosionen zu hören. Ein russisches Kriegsschiff soll getroffen und versenkt worden sein, wie der ukrainische Geheimdienst mitteilt.

14.02.2024

Rotes Meer

EU-Militäreinsatz beschlossen: Fregatte «Hessen» ausgelaufen

Ein deutsches Kriegsschiff soll dabei helfen, Handelsschiffe im Roten Meer zu beschützen. Der Marine-Inspekteur spricht vom ernsthaftesten Einsatz der deutschen Marine seit langem.

08.02.2024