Iran-Krieg

Berichte: USA und Iran wollen Gespräche in Gang bringen

Neue Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah haben Gespräche zwischen Washington und Teheran über ein Ende des Iran-Kriegs verzögert. Laut Berichten arbeiten beide Seiten daran, sie aufzunehmen.

Die US-Unterhändler Witkoff und Kushner sollen laut Berichten Gespräche mit dem Iran aufnehmen. (Archivbild) Foto: Jacquelyn Martin/POOL AP/dpa
Die US-Unterhändler Witkoff und Kushner sollen laut Berichten Gespräche mit dem Iran aufnehmen. (Archivbild)

Washington (dpa) - Die USA und der Iran wollen US-Medienberichten zufolge ihre Gespräche über ein Ende des Iran-Kriegs in Gang bringen. Wie das US-Portal «Axios» und der Sender CNN unter Berufung auf einen US-Beamten berichteten, ist der US-Unterhändler Steve Witkoff auf dem Weg in die Schweiz, wo die erste Gesprächsrunde über ein mögliches Atomabkommen stattfinden solle. Diese war eigentlich schon am Freitag angedacht gewesen, fand aber wegen erneuter gegenseitiger Angriffe zwischen der israelischen Armee und der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon dann doch nicht statt.

US-Unterhändler Jared Kushner sei bereits in der Schweiz, berichtete «Axios». Auch Irans Außenminister Abbas Araghtschi plane heute, in die Schweiz zu reisen, zitierte das US-Nachrichtenportal eine informierte Quelle. Dies könne sich aber noch ändern. Die Iraner wollten zunächst abwarten, ob eine neue Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz hält, hieß es weiter.

Auch nach der Vereinbarung war es libanesischen Sicherheitskreisen zufolge erneut zu israelischen Angriffen gekommen. Israel und die Hisbollah hatten sich gegenseitig vorgeworfen, eine im Rahmenabkommen zwischen Washington und Teheran vereinbarte Waffenruhe gebrochen zu haben. Wann die erste Gesprächsrunde nach Unterzeichnung des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran stattfindet, sei weiterhin unklar, hieß es in den Berichten.

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