Iran-Krieg

Vermittler: Iran-Gespräche gehen auf Arbeitsebene weiter

Können sich die USA und der Iran binnen 60 Tagen auf eine Friedenslösung verständigen? Die Verhandlungen in der Schweiz sollen jedenfalls auf Arbeitsebene weitergehen. Strittige Themen gibt es genug.

Zur Klärung umstrittener Themen bilden die Kriegsparteien nun Arbeitsgruppen für weitere Gespräche. Foto: Urs Flueeler/KEYSTONE/dpa
Zur Klärung umstrittener Themen bilden die Kriegsparteien nun Arbeitsgruppen für weitere Gespräche.

Luzern (dpa) - Nach dem Auftakt der Gespräche zwischen den USA und dem Iran in der Schweiz auf der Ebene der Verhandlungsführer soll es unmittelbar im Anschluss weitere Beratungen auf Arbeitsebene geben. Ziel sei es, wie im Rahmenabkommen vorgesehen innerhalb von 60 Tagen ein «finales Abkommen» zu erreichen, hieß es in der Nacht in einer gemeinsamen Erklärung der Vermittler Katar und Pakistan. Es werde unter anderem Arbeitsgruppen zu Irans Atomprogramm und den westlichen Sanktionen geben. 

Zudem sei ein Gesprächskanal zwischen den Kriegsparteien eingerichtet worden, um Missverständnisse oder Zwischenfälle in der Straße von Hormus zu vermeiden, hieß es weiter. Zudem sei ein Forum geschaffen worden, um für die Einhaltung der Waffenruhe auch im Libanon zu sorgen. Die technischen Gespräche zur Umsetzung der Vereinbarungen sollen demnach den Rest der Woche im schweizerischen Luxusresort Bürgenstock fortgesetzt werden, hieß es in der von Katar auf der Plattform X verbreiteten Erklärung weiter.

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