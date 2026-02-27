Berühmte Statue von Winston Churchill in London beschmiert

London (dpa) - Die berühmte Statue des früheren Premierministers Winston Churchill im Zentrum Londons ist am frühen Morgen beschmiert worden. Auf Bildern sind Sprüche in roter Farbe wie «Befreit Palästina», «Stoppt den Genozid» sowie «Nie wieder ist jetzt» und «Zionistischer Kriegsverbrecher» zu sehen.

Beamte der Londoner Met Police nahmen einen 38-Jährigen wegen des Verdachts auf rassistisch motivierte Sachbeschädigung fest, wie die Polizei in einem X-Beitrag mitteilte. Der Mann befinde sich in Haft. Britischen Medien zufolge wurde die Statue am Parliament Square in Westminster mit einem Polizeiband abgesperrt und wird derzeit gesäubert.

Ein Sprecher des britischen Premierministers Keir Starmer bezeichnete den Vorfall der Nachrichtenagentur PA zufolge als «völlig abscheulich» und eine «Schande». «Churchill war ein großer Brite», hieß es.

Seit Beginn des Gaza-Krieges kommt es auch in britischen Städten immer wieder zu propalästinensischen Demonstrationen und Protestaktionen. Für Aufsehen sorgte dabei etwa die Einstufung der Gruppe Palestine Action als Terrororganisation, wodurch in den vergangenen Monaten Hunderte Menschen bei Demos festgenommen wurden. Der High Court urteilte zuletzt, dass das Verbot der Gruppe gemäß den Terrorismusgesetzen rechtswidrig sei.

Foto: David Hughes/PA Wire/dpa Churchill gehört zu den bekanntesten Figuren der britischen Politik.