Biden-Team kontert TV-Debakel mit neuem Wahlwerbespot

Washington (dpa) - Nach seinem Debakel im TV-Duell gegen Herausforderer Donald Trump arbeitet das Wahlkampfteam des 81-jährigen US-Präsidenten Joe Biden daran, der Debatte über sein hohes Alter einen anderen Dreh zu verpassen. «Ich weiß», lautet der Titel eines neuen Wahlwerbespots des Demokraten. Darin ist ein kämpferischer Biden bei einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat North Carolina kurz nach dem verpatzten Duell zu sehen, bei der er die Amtszeit des republikanischen Ex-Präsidenten Trump in Erinnerung ruft.

«Ich weiß, ich bin kein junger Mann», sagt Biden vor einer jubelnden Menge. «Aber ich weiß, wie man diesen Job macht. Ich weiß, was richtig ist und was falsch. Ich weiß, wie man die Wahrheit sagt. Ich weiß wie Millionen Amerikaner: Wenn Du hinfällst, stehst Du wieder auf.» Gegen die Rede Bidens ist unter anderem Videomaterial vom 6. Januar 2021 geschnitten, als Trump-Anhänger gewaltsam das Kapitol in der US-Hauptstadt Washington stürmten.