Nach Super Bowl: Biden-Team parodiert Verschwörungstheorie

Bei der Montage handelt es sich um ein schon seit einiger Zeit im Internet kursierendes Meme, das als «Dark Brandon» bekannt ist. Dazu hieß es in dem Beitrag spöttisch: «Genau so, wie wir es geplant haben.» Damit nahm Bidens Team Bezug auf eine in rechten Kreisen verbreitete Verschwörungstheorie, die mit Superstar Taylor Swift, ihrem Freund Travis Kelce von den Kansas City Chiefs und der Behauptung zu tun hat, der Sieg seiner Mannschaft sei eine abgekartete Sache gewesen.