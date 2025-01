«Geschichte schreiben»: Chiefs wieder im Super Bowl

Kansas City (dpa) - Travis Kelce feierte auf der Bühne schon fast wieder wie beim Super Bowl. Als der Star der Kansas City Chiefs zu singen anfing und Superstar Taylor Swift nur wenige Meter entfernt jubelte, erinnerte vieles an die Szenen nach dem Triumph der Chiefs vor einem Jahr in Las Vegas. Schon damals hatte der selbstbewusste Modellathlet Kelce angekündigt, sein Team werde als erstes der Geschichte den wichtigsten Titel im American Football dreimal in Serie gewinnen - nun sind die Chiefs dank eines 32:29 gegen die Buffalo Bills nur noch einen weiteren Sieg davon entfernt. «Wir sind nie zufrieden», sagte Kelce, bevor er «Get Down Tonight» von KC & The Sunshine Band anstimmte.