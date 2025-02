Chiefs, Trump und Taylor Swift: Super Bowl in New Orleans

New Orleans (dpa) - Historisch ist der 59. Super Bowl schon vor dem Beginn des Duells zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles in New Orleans. Noch nie war ein amtierender US-Präsident auf der Tribüne - Donald Trump hat sich angekündigt. Noch nie hat ein Team das wichtigste Spiel der NFL fünfmal binnen sechs Jahren erreicht - bis der Titelverteidiger sich vor zwei Wochen erneut qualifizierte. Und noch nie hatte eine Mannschaft die Chance auf drei Super-Bowl-Siege in Serie - die Chiefs um Quarterback Patrick Mahomes können in der deutschen Nacht zu Montag (0.30 Uhr MEZ/RTL und DAZN) nun genau das schaffen.