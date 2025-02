Super-Bowl-Anleitung zum Mitreden: Was alles wichtig ist

New Orleans (dpa) - Die Kansas City Chiefs können in der Nacht zu Montag (0.30 Uhr MEZ/RTL und DAZN) zum dritten Mal in Serie den Super Bowl gewinnen - das gab es noch nie. Im Weg steht der Mannschaft um Patrick Mahomes das Team der Philadelphia Eagles. Die Antworten auf die wichtigsten Fragen, um bei einer Super-Bowl-Party mitreden zu können.