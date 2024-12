Bitteres Ende für Biden

Washington (dpa) - Joe Biden steht kurz vor seinem Abschied aus dem Weißen Haus, der bitterer kaum sein könnte. Dass der Demokrat die Amtsgeschäfte am 20. Januar ausgerechnet an seinen republikanischen Vorgänger Donald Trump übergeben muss, ist für den 82-Jährigen maximal schmerzlich. Ausgerechnet er, der Trump 2020 aus dem Präsidentenamt vertrieb, ebnete den Weg für dessen Rückkehr. Sein Widersacher dürfte die zweite Amtszeit auch dafür nutzen, um Bidens politisches Vermächtnis zu zerlegen - oder das, was nach dessen unrühmlichem Abgang noch davon übrig ist.