CIA stellt World Factbook ein

Es war ein beliebtes Nachschlagewerk, doch jetzt ist es plötzlich offline. Über die Gründe gibt es bislang nur Spekulationen.

Das Factbook gab es seit 1962. (Archivbild).

Washington (dpa) - Die CIA hat nach mehr als 60 Jahren ihr populäres World Factbook eingestellt. Das zuletzt online abrufbare Nachschlagewerk ist im Internet nicht mehr vorhanden. Eine Erklärung dafür gab der US-Auslandsgeheimdienst nicht. Auf der Seite heißt es lediglich: «Obwohl das World Fact Book nicht mehr existiert, hoffen wir, dass Sie im Geiste seiner globalen Reichweite und seines Vermächtnisses neugierig auf die Welt bleiben und Wege finden, sie zu erkunden... persönlich oder virtuell.»

US-Medien mutmaßen, dass die Einstellung mit den von CIA-Direktor John Ratcliffe angekündigten Sparmaßnahmen zu tun hat. Das 1962 erstmals erschienene Werk - damals nur für Regierungsmitglieder, Geheimdienstler und Militärs gedacht - galt als zuverlässige Informationsquelle zu Ländern, Geschichte, Geografie und statistischen Daten. 1971 kam eine für alle zugängliche Version heraus, 1997 ging das Factbook online und wurde seither von Millionen Menschen im Internet genutzt. Auch für Schüler, Studenten und Dozenten war es ein wichtiges Nachschlagewerk.

Journalisten nutzten das Factbook ebenfalls. Lizzie Jury, die Leiterin des Recherche-Teams beim US-Sender CNN, sagte, das Werk sei «der Goldstandard für Länderstatistiken» gewesen. «Dadurch wird etwas, das einfach und schnell zugänglich war, für alle schwieriger.»

