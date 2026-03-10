Kriminalität

Deutscher soll Chef der EU-Staatsanwaltschaft werden

Der deutsche Jurist Andrés Ritter steht vor der Ernennung zum Chef der EU-Staatsanwaltschaft. Die Behörde deckt jährlich Betrugsfälle in Milliardenhöhe auf. Welche Delikte hat er besonders im Blick?

Seine Behörde erkenne Zusammenhänge, Strukturen und Hintermänner über Grenzen hinweg, erläutert der designierte EU-Staatsanwalt Andrés Ritter. Foto: Harald Tittel/dpa
Seine Behörde erkenne Zusammenhänge, Strukturen und Hintermänner über Grenzen hinweg, erläutert der designierte EU-Staatsanwalt Andrés Ritter.

Luxemburg/Straßburg (dpa) - Der deutsche Top-Jurist Andrés Ritter steht kurz vor der Ernennung zum Europäischen Generalstaatsanwalt. Die heute vorgesehene Zustimmung des Europaparlaments in Straßburg ist der finale Schritt, um ihn zum obersten Vorkämpfer gegen Betrug und Korruption in der Europäischen Union zu machen.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Am Montag hatten bereits die EU-Staaten der Personalie zugestimmt. Das Parlament und Rat der EU ernennen den Leiter der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) einvernehmlich.

An der Spitze der EUStA (oder auf Englisch Eppo) mit aktuell rund 300 Mitarbeitenden und Sitz in Luxemburg steht bislang die Rumänin Laura Kövesi. Ihre siebenjährige Amtszeit endet Ende Oktober, Ritter ist bislang ihr Stellvertreter. Dem jüngsten Eppo-Jahresbericht zufolge arbeiteten die Ermittler zum Stichtag Ende 2025 an einer Rekordzahl von 3.602 aktiven Fällen mit einem geschätzten Gesamtschaden von gut 67 Milliarden Euro.

Mehrwertsteuerbetrug profitträchtiger als Drogenhandel

Der Großteil des Schadens ist mit geschätzten 45 Milliarden Euro nach Angaben der Behörde auf Zoll- und Mehrwertsteuerbetrug zurückzuführen. «Es ist überraschend und erschreckend, dass dieses Phänomen so lange ignoriert worden ist», sagte Ritter im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Der Profit übertreffe selbst den des lukrativen Drogenhandels, wobei das Risiko, erwischt und bestraft zu werden, viel geringer sei. «Das ist auch für kriminelle Organisationen ein sehr, sehr einträgliches Modell», erklärte der frühere Rostocker Oberstaatsanwalt.

Bei international organisierter Kriminalität stehen rein nationale Behörden laut Ritter oft vor unlösbaren Problemen, weil Lieferketten, Geldflüsse und Beteiligte über mehrere Länder verteilt sind. Die Stärke der EUStA sei aber, dass sie Zusammenhänge, Strukturen und Hintermänner grenzüberschreitend erkenne, erläutert der EU-Staatsanwalt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Geständnis in Korruptionskomplex um Ex-Oberstaatsanwalt
Prozess vor Landgericht

Geständnis in Korruptionskomplex um Ex-Oberstaatsanwalt

Ein Justizskandal, der Aufsehen in Hessen erregt hat, wird nun mit einem dritten Prozess aufgearbeitet. Angeklagt ist ein Unternehmer, der Geld an einen korrupten Oberstaatsanwalt gezahlt haben soll.

26.11.2025

Arzthelferinnen schreiben Anklagen: Staatsanwalt verurteilt
Frankfurter Korruptionsskandal

Arzthelferinnen schreiben Anklagen: Staatsanwalt verurteilt

Nur Staats- und Amtsanwälte dürfen Anklagen verfassen, doch ein Vertreter einer Frankfurter Anklagebehörde handhabt dies anders. Das kommt den Staat teuer zu stehen.

01.08.2025

Beihilfe zur Untreue? - Staatsanwalt bestreitet Anklage
Frankfurter Korruptionsskandal

Beihilfe zur Untreue? - Staatsanwalt bestreitet Anklage

Sein Chef ist wegen Bestechlichkeit schon zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Nun findet sich auch sein ehemaliger Mitarbeiter in ungewohnter Rolle vor Gericht wieder.

12.05.2025

Staatsanwalt vor Gericht - Jurist äußert sich ab Mai
Von Kokain-Bande bestochen?

Staatsanwalt vor Gericht - Jurist äußert sich ab Mai

Ein auf Drogenverfahren spezialisierter Staatsanwalt soll Informationen an eine internationale Kokain-Bande verkauft haben. Jetzt sitzt der Jurist aus Hannover selbst auf der Anklagebank - erstmals.

23.04.2025

Gerichtsprozess

Beweisaufnahme gegen Ex-Oberstaatsanwalt geschlossen

05.05.2023