Deutscher US-Botschafter warnt ungewöhnlich klar vor Trump

Berlin (dpa) - Der deutsche Botschafter in den USA, Andreas Michaelis, warnt für einen Diplomaten außergewöhnlich klar vor massiven Veränderungen der US-Politik durch den neuen Präsidenten Donald Trump. Die Agenda Trump 2.0 «der maximalen Disruption, des Aufbrechens etablierter politischer Ordnung und bürokratischer Strukturen sowie seine Rachepläne bedeuten letztlich eine Neudefinition der verfassungsrechtlichen Ordnung», schreibt Michaelis in einem der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegenden sogenannten Drahtbericht an das Außenministerium von Ministerin Annalena Baerbock (Grüne).