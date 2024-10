Landtagspräsidentin reist vor Präsidentenwahl in die USA

Wiesbaden/Washington (dpa/lhe) - Kurz vor der US-Präsidentschaftswahl am 5. November reist die hessische Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (CDU) in die USA. Vom 28. Oktober bis 2. November führt sie dort Gespräche, wie das Landesparlament in Wiesbaden mitteilte. Dabei wird Wallmann von ihren Vizepräsidentinnen Daniela Sommer (SPD) und Angela Dorn (Grüne) sowie von ihrem Vizepräsidenten René Rock (FDP) begleitet.