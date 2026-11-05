Erneute Demonstrationen

«Die Wut ist groß»: Proteste für höhere Löhne in Frankreich

Auf den Straßen formieren sich Protestzüge, die Gewerkschaften verlangen mehr Geld: Sowohl der Mindestlohn als auch die übrigen Gehälter in Frankreich sollen angehoben werden, lautet die Forderung.

Frankreichs Gewerkschaften mobilisieren zu Massenprotesten für höhere Löhne. Foto: Laurent Cipriani/AP/dpa
Frankreichs Gewerkschaften mobilisieren zu Massenprotesten für höhere Löhne.

Paris (dpa) - Hunderttausende Menschen haben in Frankreich an einem nationalen Streik- und Protesttag der Gewerkschaften für höhere Gehälter und eine Anhebung des Mindestlohns demonstriert. Bereits am Mittag waren nach Angaben des Innenministeriums 270.000 Menschen in überwiegend friedlichen Demonstrationszügen unterwegs. Erste Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei wurden aus Lyon und Nantes gemeldet, in Paris gingen Beamte gegen unangemeldete Protestzüge vor. 

Der Aufruf der Gewerkschaften zu einem Generalstreik hatte unterdessen nur beschränkte Auswirkungen. Ihm folgten vor allem Beschäftigte im öffentlichen Dienst. 

Mit den Gewerkschaftsdemonstrationen setzen sich die seit Wochen andauernden Sozialproteste in Frankreich fort, die bislang federführend von Schüler- und Studentenorganisationen und der Gelbwestenbewegung organisiert wurden. Bei diesen Massenprotesten ging es vor allem um eine bessere Ausstattung von Schulen, Polizeigewalt und die zu hohen Lebenshaltungskosten. Die Gewerkschaften, deren Mitglieder nun in ihren traditionellen roten Westen auf die Straße gehen, versuchen, mit ihrer klassischen Forderung nach höheren Löhnen Anschluss an die Protestbewegung zu finden.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Alles wird teurer - nur die Löhne steigen nicht

«Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erleben einen beispiellosen sozialen Abstieg. Kraftstoff, Lebensmittel, Mieten, Gas, Strom … alles wird teurer, nur die Löhne und Renten steigen nicht», hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der Gewerkschaften. Diese warnten die Regierung und die Arbeitgeber: «Die Wut ist groß. Die Lage des Landes ist prekär. Auf die dringenden sozialen und ökologischen Probleme muss unverzüglich reagiert werden.» 

Erneut demonstrieren Hunderttausende in Frankreich gegen hohe Lebenshaltungskosten. Foto: Laurent Cipriani/AP/dpa
Erneut demonstrieren Hunderttausende in Frankreich gegen hohe Lebenshaltungskosten.

Eine Erhöhung des Mindestlohns um 100 Euro netto pro Monat forderte die Chefin der Gewerkschaft CFDT, Marylise Léon, im Interview des Senders BFMTV. Die Generalsekretärin der Gewerkschaft CGT, Sophie Binet, lobte zwar die Ankündigung der Regierung, den Mindestlohn über die im Januar 2027 ohnehin anstehende Erhöhung weiter anheben zu wollen. Allerdings sei es nicht mit einer zusätzlichen Erhöhung um 0,5 oder 0,6 Prozent getan. «Frankreich ist das europäische Land, in dem der Mindestlohn in den letzten zehn Jahren am wenigsten gestiegen ist. Wir sind mittlerweile ein Niedriglohnland.»

Der Mindestlohn pro Stunde liegt in Frankreich derzeit bei 12,31 Euro brutto. In Deutschland sind es derzeit 13,90 Euro und von Januar an 14,60 Euro. Ein zum Mindestlohn Beschäftigter in Frankreich kommt bei einer 35-Stunden-Woche auf rund 1.867 Euro brutto, in Deutschland sind es etwa 2.343 Euro brutto.

Regierung will Mindestlohn anheben und hilft Dieselfahrern

Neben der Ankündigung, den Mindestlohn anzuheben, kam die Mitte-Regierung von Premier Sébastien Lecornu den Protestierenden bislang beim Thema Schulen entgegen. Mehr Personal und Mittel wurden in Aussicht gestellt. Um die Spritpreise zu senken und Entlastung bei den hohen Lebenshaltungskosten zu bieten, gab die Regierung außerdem kürzlich zehn Millionen Barrel Diesel aus ihren Reserven frei. Für drei Monate soll der Liter dadurch an der Tankstelle um 12 bis 18 Cent preiswerter werden. 

Anders als bei früheren Sozialprotesten in Frankreich ist das Land wegen seiner angeschlagenen Haushaltslage kaum noch in der Lage, mit großzügigen Milliardenzusagen die Demonstranten zufriedenzustellen. Die Schulden des Landes stiegen im zweiten Quartal auf einen historischen Höchststand. Und fünf Monate vor der Präsidentschaftswahl ringt die Regierung gerade mit einem Sparhaushalt - für Zusatzausgaben ist darin kaum Luft. Im ersten Anlauf fiel der Haushaltsentwurf in der Nacht in der Nationalversammlung sogar durch.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Anspannung in Frankreich vor Demos und möglichen Krawallen
Proteste

Anspannung in Frankreich vor Demos und möglichen Krawallen

70.000 Beamte, verbotene Kundgebungen und verrammelte Schaufenster: Frankreich bereitet sich auf neue Proteste vor. Doch selbst bei erlaubten Demos gibt es Streit um die Route.

24.10.2026

Frankreich

Noch einmal Proteste gegen Macrons Rentenreform

Zwar beteiligen sich an Streiks und Demonstrationen inzwischen deutlich weniger Menschen als zum Höhepunkt der Proteste, doch die geplante Rentenreform in Frankreich treibt die Menschen noch einmal auf die Straße.

06.06.2023

Tarife

Höhere Löhne im hessischen Friseurhandwerk

30.05.2023

Demonstrationen

Frankreich: Erneut große Proteste gegen Rentenreform

Morgen spricht der Verfassungsrat das letzte Wort über das von der Regierung längst beschlossene Vorhaben. Haben Streiks und Proteste dann ein Ende?

13.04.2023

Ausschreitungen

Rentenproteste: Wie kommt Frankreich da wieder raus?

Die friedlichen Proteste gegen die französische Rentenreform sind in teils sehr gewalttätige Ausschreitungen umgeschlagen. Geht es dabei wirklich nur noch um Beitragsgrenzen und Renteneintrittsalter?

26.03.2023