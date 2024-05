Ex-Chef Meuthen: AfD wird im Europaparlament bedeutungslos

Berlin (dpa) - Der frühere Parteichef Jörg Meuthen sieht die AfD in Europa total isoliert und absehbar ohne jeden Einfluss. «Niemand aus dem europäischen Rechtslager will etwas mit der AfD zu tun haben», sagte Meuthen dem MDR. «Die gelten einfach als die Schmuddelkinder, weil sie die Abgrenzung zu extremistischen Positionen nicht vollzogen haben.»

In der Rechtsfraktion ID hatten zuerst der mächtige französische Rassemblement National und die italienische Lega mit der AfD gebrochen. Es ist unklar, mit wem sich die AfD nach der Europawahl am 9. Juni zusammentun könnte. Bliebe sie fraktionslos, würden ihr Einfluss und Ressourcen im Europaparlament fehlen. Die Parteispitze um die Vorsitzenden Tino Chrupalla und Alice Weidel hatte erklärt, sie sei zuversichtlich, «auch in der neuen Legislaturperiode verlässliche Partner an unserer Seite zu haben».