Konflikte

US-Angriffe auf Venezuela - was wir wissen und was nicht

Mehrere Explosionen erschüttern Caracas. Das US-Militär greift Ziele in Venezuela an.

Aus der venezolanischen Hauptstadt Caracas wurde eine Reihe von Explosionen gemeldet. Foto: Matias Delacroix/AP/dpa
Aus der venezolanischen Hauptstadt Caracas wurde eine Reihe von Explosionen gemeldet.
Soldaten und Zivilisten bei US-Angriff auf Venezuela getötet

vor 8 Minuten

Fünf Dinge, die man über Venezuela wissen sollte
Konflikte

Der Streit zwischen Washington und Caracas eskaliert. Die USA greifen Ziele in Venezuela an. Vordergründig geht es in dem Konflikt um Drogen, doch die Ursachen liegen tiefer.

vor 2 Stunden

Venezuela wirft USA militärische Aggression vor

vor 2 Stunden

USA und Venezuela im Konflikt: Streit im UN-Sicherheitsrat
Vereinte Nationen

USA und Venezuela im Konflikt: Streit im UN-Sicherheitsrat

Im UN-Sicherheitsrat rechtfertigen die USA ihr Vorgehen mit dem Kampf gegen Drogenkartelle. Venezuela, Russland und China hingegen sprechen von einer völkerrechtswidrigen Aggression.

24.12.2025

Fünf Dinge, die man über Venezuela wissen muss
Konflikte

Der Streit zwischen Washington und Caracas spitzt sich zu – zuletzt erstürmten US-Soldaten einen venezolanischen Öltanker. Vordergründig geht es um Drogen, doch die Konfliktursachen liegen tiefer.

11.12.2025